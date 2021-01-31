 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ирано-израильский конфликт докатился до Индии, - И.Субботин
00:32 01.02.2021

В атаке на посольство еврейского государства нашли "след" Тегерана
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
31.01.21

Взрыв, который прогремел в конце недели у посольства Израиля в Нью-Дели, был расценен как теракт. На его фоне были усилены меры безопасности в представительствах еврейского государства по всему миру. В найденном на месте происшествия письме, которое предположительно оставили террористы, говорится о возмездии за устранение влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, а также содержится обещание организовать новые нападения.

О том, что прогремевший около посольства Израиля в Нью-Дели взрыв был терактом, говорят в разведсообществе еврейского государства. "Террористическая атака была адресована нам, в этом нет никаких сомнений", – цитирует телеканал N12 высокопоставленного сотрудника спецслужб. Источник выразил уверенность, что Иран имеет самое непосредственное отношение к нападению, потому что в нем четко прослеживается мотив мести за Сулеймани и Фахризаде. Израильские СМИ проинформировали, что были усилены меры безопасности в представительствах еврейского государства по всему миру. Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать это "НГ".

Представители индийской полиции, которые ведут расследование, предполагают, что подрыв самодельного взрывного устройства у здания посольства мог быть связан с годовщиной установления дипломатических связей между Индией и Израилем – 29 января. Индийские службы безопасности анонсировали введение повышенных мер безопасности в Нью-Дели. Это касается в том числе аэропортов, правительственных учреждений и железнодорожных вокзалов.

Как сообщила канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, помощник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль позвонил главе Совета национальной безопасности еврейского государства Меиру Бен-Шаббату и "передал премьер-министру последнюю информацию об усилиях Индии по расследованию взрыва возле посольства Израиля". "Было условлено, что контакты продолжатся по всем каналам при полном сотрудничестве сторон", – добавила канцелярия.

Посол Израиля в Индии Рон Малка заявил, что для него не было сюрпризом организованное нападение: в последние недели дипмиссии еврейского государства за рубежом находились в состоянии повышенной готовности. "Мы повысили уровень нашей бдительности, поэтому мы были очень хорошо подготовлены и защищены, – отметил посол. – На данный момент у нас достаточно оснований полагать, что это был террористический акт, направленный именно на посольство Израиля". Глава дипмиссии добавил: "Эти нападения со стороны тех, кто стремится к дестабилизации в регионе, не могут остановить или напугать нас. Наши мирные усилия (со странами арабского мира. – "НГ") будут продолжаться непрерывно".

О возможной серии асимметричных нападений на израильские дипломатические объекты начали говорить почти сразу после устранения в багдадском аэропорту в январе 2020 года генерала Сулеймани, который командовал силами "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции. Опасения усилились в последние месяцы президентства Дональда Трампа, когда предположительно в рамках израильской диверсии был убит влиятельный ученый Фахризаде. Тогда власти Израиля выделили целый ряд стран, где находиться туристам из еврейского государства опасно для жизни. Туда вошли почти все соседи Ирана, а также те арабские страны, с которыми израильская сторона нормализовала дипломатические отношения.

Нью-Дели уже становился местом нападения на израильских дипломатов. Так, взрывное устройство у диппредставительства еврейского государства было приведено в действие в феврале 2012 года. Бомба ранила одного из сотрудников миссии. Синхронное нападение произошло в то же время в Тбилиси. Израильская сторона возложила тогда ответственность за террористические атаки на власти Ирана. Традиционно повод для обвинений дает умение Тегерана налаживать тесные партнерские связи с различными шиитскими государственными и негосударственными субъектами на Ближнем Востоке и за его пределами. Как считается, именно они являются инструментом его опосредованной войны с геополитическими противниками, в числе которых Израиль.

В этот раз об "иранском следе" в происшествии свидетельствует найденное у посольства в Нью-Дели послание малоизвестной исламистской группировки, в котором говорится о мести за Сулеймани и Фахризаде. Опасения вызывает то, что авторы письма называют взрыв у посольства только "анонсом" к другим, более масштабным атакам.

Источник - ng.ru
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