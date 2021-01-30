Сергей Удальцов: "Вечный" Путин или "новый Ельцин"? Оба хуже!

03:02 01.02.2021

Сергей Удальцов: "Вечный" Путин или "новый Ельцин"? Оба хуже!



Спасением для России будет приход к власти лево-патриотических сил



Сергей Удальцов



Очевидно, что на наших глазах народ России цинично загоняют в очень опасную ловушку "выбора без выбора". В противовес "бесконечному" Путину, который уже 20 лет не желает менять губительный неолиберальный курс развития страны, в последнее время началась массированная раскрутка современного аналога Ельцина в лице "воскресшего из мертвых" Алексея Навального. В эту раскрутку вкладываются колоссальные ресурсы - как компрадорами внутри страны, так и западным капиталом. У людей искусственно создают иллюзию того, что единственной альтернативой действующей власти являются прозападные либералы во главе с Навальным.



Сейчас группу Навального прессуют, но меня не покидает ощущение глобальной игры, которую закулисно ведут различные элитные кланы. Нам просто насильно навязывают безальтернативного "вождя" оппозиции. Прозападные протестные либералы уже длительное время уклоняются от каких-либо коалиционных действий, ведут агрессивную травлю всех "несогласных" с их позицией, а лояльные им СМИ сознательно замалчивают информацию о деятельности других оппозиционных структур. Идет работа по внесению раскола в ряды политических сил, которые не "присягнули" на верность Навальному и его окружению.



Характерно, что среди представителей лево-патриотической оппозиции наблюдается немало безответственных фантазеров, которые уже де-факто отдали инициативу либералам, оправдывая свое бессилие (или предательство?) наукообразными рассуждениями о том, что в ближайшее время произойдет буржуазная революция по аналогии с февралем 1917 года. А вот потом пришедшие к власти либералы якобы быстро продемонстрируют свою антинародную сущность - и тогда неизбежно свершится "новый Октябрь". Звучит красиво, но от реальности оторвано.



Зная господ-навальнистов очень хорошо, могу дать совсем другой прогноз. Если эти господа, не дай бог, дорвутся до власти, то в кратчайшие сроки они примут законы о декоммунизации, приравняют коммунистическую идеологию к нацистской и всех настоящих коммунистов и патриотов поставят "вне закона". Как вам такая перспектива? На мой взгляд, она в сто раз более реальна, чем влажные фантазии некоторых пораженцев из левого движения.



Нет никаких сомнений, что допускать повторения "ельцинского" сценария мы не имеем права. Один раз мы уже отдали свою Родину на растерзание, и это позорное пятно до конца жизни будет лежать на всех нас, кто был к 1991 году в дееспособном возрасте. Если допустим приход к власти "нового Ельцина" - то можем потерять и Россию. Для меня это очевидно.



Поэтому сегодня на повестке дня стоит практическое объединение всех политических сил оппозиции, которые готовы противостоять как бесконечному путинизму, так и новому "ельцинизму". Мы должны буквально на каждом шагу разъяснять гражданам России, в какой капкан их заманивают. Лозунг нашего объединения должен быть такой - "Против Путина и либерал-предателей, за социализм и народовластие!".



Наш единый Лево-патриотический народный (и я бы добавил - антилиберальный) фронт должен четко сформулировать основные программные требования, на базе которых и проводить объединение. Вот основные из них:



- национализация природных ресурсов и стратегических отраслей экономики;



- поддержка и развитие народных предприятий, различных форм кооперации;



- создание современного аналога Госплана;



- создание Комитета народного контроля для эффективной борьбы с коррупцией и нецелевым расходованием государственных ресурсов;



- национализация банков, доступные кредиты отечественным производителям и гражданам по минимальным ставкам;



- кредитная амнистия по текущим долгам для граждан, запрет коллекторских агентств;



- всеобщее бесплатное среднее и высшее образование, медицинское обслуживание;



- прогрессивная шкала налогообложения (освободить от налога прожиточный минимум в 30 000 рублей, налог на сверхдоходы - до 50%);



- восстановление пенсионного возраста в 60 лет для мужчин, 55 лет - для женщин;



- минимальная зарплата и пенсия - 30 000 рублей с ежегодной индексацией;



- зарплата государственных чиновников не может превышать установленный законом прожиточный минимум более, чем в 5 раз;



- плата за услуги ЖКХ - не более 5% от дохода семьи, изменение тарифов - не чаще, чем раз в 5 лет; прозрачный механизм формирования тарифов;



- снижение продолжительности рабочего дня; развитие полноценных профсоюзов;



- уголовная ответственность чиновников за незаконное обогащение; конфискация имущества чиновников (а также их близких родственников), осужденных за коррупционные преступления.



Эта жесткая социалистическая программа автоматически выводит лево-патриотические силы из-под клеветнических обвинений в работе на власть, но при этом четко показывает наши отличия от прозападных либералов из оппозиции, которые рвутся к власти ради удовлетворения своих корыстных интересов. Пора отделить зерна от плевел.



Сейчас провластные аналитики много рассуждают о том, как ликвидировать причины для протеста. Ответ очевидный - нужно поворачивать социально-экономический курс в сторону социализма, возвращать основные богатства страны под контроль государства и народа, искоренять олигархов, реально повышать доходы населения, развивать сильные профсоюзы, проводить честные выборы.



Нужно активно подключать к управлению страной представителей лево-патриотической оппозиции, которая не кормится из рук Запада. Нужно делать современный социализм нашей государственной идеологией. Нужно зачищать властные коридоры от национал-предателей, которые обслуживают интересы Запада.



Если этого не произойдет, то Россию практически неизбежно ждет хаос. Отечество в опасности!