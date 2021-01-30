Револьвером в нос... Как граф Игнатьев присоединял к России Бухару и Приморье

03:07 01.02.2021 Как Приморье вошло в состав России



14 ноября исполняется 160 лет со дня подписания между Китаем и Россией так называемого Пекинского договора, по которому окончательно была установлена восточная граница между этими государствами и по которому Приморский край окончательно становился территорией России. Огромную роль в этом сыграл граф Игнатьев.



Николай Павлович Игнатьев, блестяще окончив Пажеский корпус, был послан военным атташе в Лондон. При осмотре военного музея он "нечаянно" положил в карман унитарный ружейный патрон, представлявший собой в то время военную новинку. После чего ему пришлось покинуть Лондон.



Смекалистого "Левшу" приметили и отправили в Хиву и Бухару (нынешний Узбекистан) для топографических съемок и заключения торговых договоров. Игнатьев взял конвой в 190 человек и отряд певчих казаков, чье пение производило сильнейшее впечатление на местных. Шел он, кстати, по тем местам, где намного позднее снимали советский боевик "Белое солнце пустыни"…



Хан Хивы Сеид Мухаммад согласился принять посланника, но среди ночи, велев явиться одному и безоружным. Игнатьев написал завещание и письмо, приказав адъютанту вскрыть конверт, если он не вернется через час. Потом положил в карман два револьвера и отправился к хану.



У входа во дворец корчились в муках несчастные, посаженные на кол для устрашения чужака.



Хан пообещал, что посланник не уйдет из дворца, не подписав договор на его условиях. "У царя много полковников, и пропажа одного не произведет беды. Задержать же меня нельзя", – с этими словами Игнатьев выхватил револьверы и направил на хана. В этот момент во дворец ворвались казаки с саблями наголо – час прошел.



В Бухаре Игнатьев заключил договор, предусматривавший свободное плавание по реке Амударье русских судов, сокращение в два раза таможенных пошлин на ввозимые товары, учреждение в Бухаре торгового агентства. Эмир согласился на освобождение русских пленных и выслал по просьбе Игнатьева из Бухары английских агентов.



Игнатьев также привез царю от бухарского эмира множество подарков, включая живого слона, которого передали Московскому зоопарку. А на тексте доклада, поданного Игнатьевым, император Александр II собственноручно начертал: "Надобно отдать должное генерал-майору: он действовал умно и ловко и большего достиг, чем мы могли ожидать".



Так Игнатьев стал самым молодым генералом в России.



К моменту возвращения Игнатьева у России возникла одна проблема – Китай. 16 мая 1858 г. Китай и Россия подписали так называемый Айгуньский договор, по которому левый берег Амура до морского устья отходил России. Однако стороны все же не пришли к соглашению о границе по Уссури и далее до моря, решив, что пока "впредь до определения по сим местам границы между двумя государствами да будут в общем владении".



Русские начали сразу же определять границы и послали для этого специальную экспедицию. Однако китайский император все затягивал решение вопроса по этим землям.



Для решения проблем послали 27-летнего генерала Игнатьева, уже прослывшего человеком находчивым, умевшим войти в доверие к партнеру, сыграть на его слабостях. Использование разногласий и противоречий между противниками являлось одним из эффективных приемов, применявшихся Игнатьевым. О его хитрости и коварстве ходили легенды. Сам же Игнатьев отмечал в одном из писем к родителям, что обладает русской сметкой, "которую люди принимают за хитрость и коварство".



Сквозь пургу, на санях, переходя по льдинам Обь и Енисей, Игнатьев прибыл в Пекин. Однако император Китая заявил русским, что Айгуньский договор был ошибкой, которую он совершил потому, что, "любя все живое, не хотел, чтобы простой народ Русского государства терпел лишения и стеснения, и дал пустые земли по левому берегу Амура для житья бесприютному народу".



Император наотрез отказался признать Игнатьева и потребовал, чтобы тот покинул Китай, под страхом начала военных действий. Игнатьев из Пекина уехал, но не в Россию, а в Шанхай. Ожидать лучших времен.



В то время население Китая было поголовно поражено наркоманией. Почуяв барыш, англичане и французы наладили продажу опиума из Индии. Китайцы запретили его ввоз. Тогда европейцы объявили Китаю войну. Объединенные силы высадились на побережье и начали наступление на Пекин. Само существование имперской власти оказалось под угрозой.



Узнав, что иностранцы подходят к столице, Игнатьев вернулся в Пекин и поселился в духовной миссии. В августе англичане и французы сожгли летний императорский дворец и уже стояли под стенами Пекина. Дни династии были сочтены. Тогда китайцы обратились к Игнатьеву с просьбой уговорить иностранцев не захватывать город. Тот согласился помочь при условии, что китайцы подтвердят Айгуньский договор и проведут окончательное разграничение в Южно-Уссурийском крае. Китайцы дали письменное согласие.



Игнатьев встретился с англичанами и французами и убедил их не брать штурмом Пекин. А китайцам даже выделил казаков для охраны ламаистских храмов в Пекине. 24 октября и 25 ноября в Пекине, в зале палаты вероисповеданий, под гарантии безопасности, данные Игнатьевым всем сторонам, англичане, французы и китайцы подписали мирные договоры друг с другом. Война закончилась.



Как писали китайцы, они удивлялись, как россиянин, еще молодой человек, столь ловко укротил "даньцзы" – печенку храбрости их неприятелей. Игнатьев получил прозвище И Да Жень – Один Большой Человек (Который Спас Столицу).



В благодарность за спасение столицы от разрушения китайцы и подписали в здании духовной миссии (ныне посольство РФ в КНР) Пекинский договор 14 ноября 1860 г. России официально отходила земля нынешнего Приморского и Хабаровского краев. К этому моменту – официального включения Приморья в состав России – здесь проживали 3399 русских и 1500 китайцев.



Договор гласил: "С сих пор восточная граница между двумя государствами, начиная от слияния рек Шилки и Аргуни, пойдет вниз по течению реки Амура до места слияния сей последней реки с рекой Усури. Земли, лежащие по левому берегу (на север) реки Амура, принадлежат российскому государству, а земли, лежащие на правом берегу (на юг), до устья реки Усури, принадлежат китайскому государству. Далее от устья реки Усури до озера Хинкай (Ханка) граничная линия идет по рекам Усури и Сун’гача. Земли, лежащие по восточному (правому) берегу сих рек, принадлежат российскому государству, а по западному (левому), – китайскому государству. Затем граничная между двумя государствами линия, от истока реки Сун’гача, пересекает озеро Хинкай и идет к реке Бэлэн-хэ (Тур), от устья же сей последней, по горному хребту, к устью реки Хубиту (Хубту), а отсюда по горам, лежащим между рекой Хуньчунь и морем, до реки Ту-мынь-дзян (Туманная). Здесь также земли, лежащие на востоке, принадлежат российскому государству, а на запад – китайскому. Граничная линия упирается в реку Ту-мынь-дзян на двадцать китайских верст (ли) выше впадения ее в море".



Подписав договор, Игнатьев отправился на родину. Он так спешил домой с радостной вестью, что весь путь проделал за шесть недель. В Петербург он прибыл 1 января 1861 г. – смертельно уставший, весь покрытый инеем. Мать хотела его обнять, но он не позволил, пока не снял завшивленную шинель, которую пришлось немедленно сжечь. Петербург принимал его как героя, император наградил орденом Святого Владимира и вскоре произвел в генерал-адъютанты.



Франция, получившая права торговли с Китаем, прислала ему орден Почетного легиона. А при проезде Игнатьева через Кяхту ему был преподнесен адрес, подписанный более чем 100 купцами Сибири, где выражалась благодарность за попечение об интересах русской торговли.



К договору оставалось только подписать карту и уточнить все на местности, что и было сделано на Ханке 6 июня 1861 г. 20 февраля 1862 г. в дополнение определили правила сухопутной торговли, по которым вдоль русской границы разрешалась беспошлинная торговля на расстоянии 50 км в обе стороны от границы. Из Китая в основном пошли мука, крупы, растительное масло и ткани, спирт и скот. Из России – золото, мех, панты, женьшень, трепанг и морская капуста.



Еще одной удачей Игнатьева считается подписание им в 1878 г. Сан-Стефанского мирного договора, благодаря которому Югославия, Румыния и Болгария обрели независимость от Турции. Болгары это помнят до сих пор. В 2008 г. президенты Болгарии и России открыли в Варне памятник Николаю Игнатьеву.



На закате жизни Игнатьев стал членом Госсовета Российской империи, единственным членом Государственного совета, на жалованье которого… наложили арест.



Игнатьев, обладая кипучей энергией, занялся финансовыми авантюрами. И погорел. Все его 40 имений пришлось заложить и перезаложить. Скончался он на Украине, в селе Круподеринцы, 20 июня 1908 г. Здесь до сих пор сохранилась церковь-мавзолей его семьи в древнеболгарском стиле.



На мраморном саркофаге графа Игнатьева, установленном в Круподеринцах, выбита надпись: "Пекин. 14 ноября 1860 года". Именно в этот день граф Игнатьев подписал судьбоносный для Приморского и Хабаровского краев Пекинский договор, юридически закрепивший обширные территории Дальнего Востока за Россией. И добился этого во многом благодаря своей русской смекалке.



Родственники графа также имели непосредственное отношение к Дальнему Востоку. Его младший брат Алексей Павлович несколько лет занимал должность генерал-губернатора Восточной Сибири и губернатора Иркутского, сын Владимир и два племянника, Алексей Игнатьев и Алексей Зуров, участвовали в русско-японской войне, а дочь Николая Павловича Екатерина даже служила некоторое время в Морском госпитале Владивостока сестрой милосердия.



Через 10 лет после кончины Игнатьева началась революция, и революционеры утащили из семейного склепа серебряный с позолотой венок, привезенный болгарами, сняли с семейной церкви самый большой колокол, а улицу Игнатьевскую в Киеве переименовали в улицу Моисея Урицкого. В 1964 г. Пекинскую улицу во Владивостоке, названную так в память о заключении Пекинского договора, переименовали в улицу Адмирала Фокина.



Сегодня, стараниями общественности, одному из парков города присвоено имя графа Игнатьева и продолжает активно обсуждаться вопрос об установке на улице Адмирала Фокина копии памятника Игнатьеву в Варне. Чего столь неординарный человек явно заслуживает.



Юрий УФИМЦЕВ Источник - konkurent.ru

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