Воскрешение фашистского монстра на Западе, - Сергей Кожемякин

03:09 01.02.2021 Воскрешение фашистского монстра на Западе



Вызванный пандемией кризис привел к всплеску ультраправых настроений на Западе. Паразитируя на популярных лозунгах, националисты добились успехов на выборах в Португалии и Италии. А в Испании они угрожают власти переворотом.



Лицензия на насилие



Потрясения кардинально меняют политический ландшафт Европы. Чередование у власти право- и левоцентристских буржуазных партий уходит в прошлое. Напуганный сломом привычных устоев, капитал прибегает к знакомому методу - фашизму. Это позволяет запутать трудящихся идеологическими химерами и террором уничтожать любые помехи господству денежных мешков.



Технологии хорошо видны на примере Португалии. В 2019 году в парламент прошла созданная за полгода до этого партия "Чега" ("Хватит!"). Правда, в лице всего одного депутата - своего лидера Андре Вентуры, бывшего налогового инспектора и футбольного комментатора. Года с небольшим хватило, чтобы "Чега" вошла в число ведущих политических сил. На прошедших 24 января президентских выборах он занял третье место, получив 12 процентов и лишь немного уступив социалистке Ане Гомеш. Хотя полномочия президента Португалии ограничены, событие имеет большое символическое значение.



В предвыборной кампании Вентуры соединились ксенофобские и популистские лозунги. "Бог вручил мне миссию изменить Португалию, он позволит правым вернуться к власти, чтобы искоренить нищету, отсталость и социализм", - заявляет он. На деле "миссия" включает нападки на иммигрантов и цыган, которых "Чега" называет "лентяями" и "бандитами".



В прошлом году произошел всплеск преступлений на расовой почве. В Лиссабоне был убит актер гвинейского происхождения Бруно Канде, руководителю движения "SOS! Расизм!" Мамаду Ба и нескольким депутатам парламента прислали письма с гильзами, потребовав покинуть страну. У офиса указанной организации прошла демонстрация неонацистов в белых масках и с факелами, покрывших стены призывами "Война врагам нашей земли!". Это закономерный результат выхода национализма из подполья. Неофашистские группировки "Кровь и честь", "Новый социальный порядок" и т.п. влились в "Чегу", приобретя "лицензию" на насилие.



Как и другие ультраправые силы, эта партия исповедует оголтелый, пещерный антикоммунизм. Вентура требует пересмотра участия Лиссабона в ООН, "ставшей проводником марксизма", и обещает после прихода к власти запретить любые организации с марксистской идеологией. Об отмене конституционного положения об ориентации на построение социализма и говорить нечего.



Но взлет "Чеги" был бы невозможен без ловкого использования трудностей, вызванных пандемией, заявлений о "некомпетентности" правительства социалистов, не сумевшего подготовить страну к новой волне заражений. Португалия сравнительно легко пережила первый этап, однако затем ситуация ухудшилась. Ежедневно регистрируется до 15 тыс. случаев заболевания и до 300 смертей от COVID-19. Это привело к возобновлению жестких карантинных мер. Однако последовательными действия властей назвать трудно. Португальская коммунистическая партия (ПКП) критикует ограничения как недостаточно эффективные и непонятные населению. Например, работа продуктовых магазинов до обеда вызывает столпотворение, а разрекламированным бригадам быстрого реагирования не хватает сил и средств.



На промахах чиновников спекулирует "Чега". В отличие от коммунистов, требующих роста расходов на социальную сферу и защиты бесплатной медицины, она выдвигает неолиберальную повестку, требуя сделать ставку на частное здравоохранение, отменить систему государственного образования, ликвидировать соответствующее министерство и радикально снизить налоги для бизнеса. Среди других популистских лозунгов - сокращение числа депутатов, ужесточение наказания за коррупцию и т.д. "Мы - не крайне правые, мы - партия простых португальцев", - утверждает Вентура.



Агрессивной демагогией националисты увлекли за собой часть трудящихся, разочаровавшихся политикой правительства Антониу Кошты. С одной стороны, в бюджете на этот год оно увеличило госрасходы на 6 млрд евро, направив средства на пособия по безработице, субсидии работающим медработникам и наем свыше 4 тыс. новых специалистов. С другой - банкам и корпорациям направляется намного больше средств. Почти 500 млн евро влиты в частный "Ново банко". Это соответствует требованиям Евросоюза, выделившего Лиссабону 45 млрд евро. Левые опасаются, что получение помощи сопровождают тайные соглашения о мерах жесткой экономии. Из-за этого принять бюджет удалось с перевесом в три голоса. ПКП при голосовании воздержалась.



Вопросы вызывает политическая линия правящей Социалистической партии. До 2019 года она имела соглашения о поддержке с ПКП и "Левым блоком", но затем решила действовать самостоятельно. На президентских выборах Ана Гомеш выступала как самовыдвиженец, социалисты же фактически поддержали кандидата правоцентристской Социал-демократической партии (СДП) Марселу Ребелу Ди Соузу, в итоге одержавшего победу. Шаг неоднозначный, учитывая, что социал-демократы сближаются с крайне правыми. По итогам региональных выборов на Азорских островах социалисты впервые за много лет не смогли сформировать правительство. Это сделала СДП при поддержке "Чеги".



Истеблишмент использует ультраправых для защиты своего господства, что подтверждают утечки о финансировании "Чеги" дельцами-миллионерами. Политика властей облегчает задачу. "Отсутствие конкретных ответов на конкретные проблемы" - так объяснил успех Вентуры кандидат в президенты от ПКП Жоау Феррейра. По его словам, пандемия усугубила структурные проблемы португальской экономики, среди которых - неравенство, низкие доходы трудящихся, нестабильная занятость.



"Необходимо порвать с курсом, который служит интересам властителей денег - тех, кто даже в кризис наращивает прибыль", - заявляют в ПКП. В своей предвыборной кампании Феррейра сделал упор на укрепление национальной службы здравоохранения, расширение прав рабочих и снижение зависимости от ЕС. В итоге он занял четвертое место, улучшив прошлый результат партии. Это дает надежду, что коммунисты после не лучшего для себя периода станут реальной альтернативой капиталу с его темными играми.



Коричневый "Альбатрос"



Еще более тревожная ситуация в Испании. Ее экономика пострадала сильнее других в Европе, сократившись почти на 13 процентов. Безработица составляет 16 процентов, среди молодежи работы не имеют 37 процентов граждан. Число бедных выросло с 9,8 до 10,9 млн, причем основной прирост произошел за счет трудоспособного населения. Неравенство доходов увеличилось на треть, поскольку потеря работы и снижение зарплат обрушились на низкооплачиваемые категории. Столь же избирателен коронавирус. В престижных северных округах Мадрида уровень заражения оказался в шесть раз ниже, чем в более бедных южных.



Правительство, образованное Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) и блоком "Унидас Подемос" заявляет о приверженности интересам простых жителей. В доказательство приводится введение безусловного базового дохода для бедных семей и принятие бюджета на 2021 год. "Мы открываем новую эру, которая оставит позади неолиберальный путь", - объявил вице-премьер-министр, глава партии "Подемос" Пабло Иглесиас.



Цена бравады не слишком высока. Планируемое увеличение социальных расходов на 29 процентов не в состоянии компенсировать потери трудящихся, а реальная помощь плохо согласуется с обещаниями. Так, базовый доход получают только 136 тыс. человек вместо обещанных 2,3 млн, а отмена региональных пособий сводит на нет поддержку на правительственном уровне. Власти отказались закладывать в бюджет повышение минимальной зарплаты. По словам министра экономики Нади Кальвиньо, это стало бы бременем для бизнеса. Правительство не выполнило обещание отменить трудовую реформу 2012 года, лишившую работников многих прав, и продолжает следовать курсу жесткой экономии. Пенсионный возраст в этом году вырастет до 66 лет для обоих полов.



Ухудшение жизни вызывает протесты. В Галисии третий месяц бастуют рабочие алюминиевого завода, принадлежащего американской корпорации "Алкоа". Металлурги возмущены увольнениями и планами продать предприятие другой компании без обязательств сохранения существующего уровня зарплат и рабочих мест. В Астурии полторы тысячи сотрудников металлургического завода прекратили работу в знак протеста против нарушения правил трудового соглашения. Сокращение зарплат и персонала подтолкнули к забастовке докеров в порту Бильбао, а протесты недовольных переработками и увольнениями почтовых работников охватили всю Испанию.



Кризисом воспользовались ультраправые. Партия "Вокс" обвинила "социал-коммунистическое правительство" в неудачах и попыталась - правда, безрезультатно - вынести ему вотум недоверия. Провал затеи привел к запуску другого плана. СМИ сообщили о разрабатываемой операции "Альбатрос", предусматривающей отстранение премьер-министра Педро Санчеса и его заместителя Иглесиаса и формирование "правительства национального спасения" во главе с министром обороны Маргаритой Роблес. Ультраправые издания опубликовали открытое письмо отставного генерала Эмилио Переса Аламана. Роблес называется в нем "одной из немногих, кто может изменить курс", а также содержится завуалированная угроза. Как предупреждает генерал, министру "еще предстоит понять солдатский дух".



Призывы к решительным действиям, подписанные десятками отставных офицеров, направлены королю Филиппу VI. В свою очередь депутат от "Вокс" Росио де Меер - внучка генерала-франкиста - заявила, что нация - не то же самое, что руководство страны, а военные присягали именно первой. "Сегодня об этом нужно помнить лучше, чем когда-либо", - добавила она.



О распространении подобных настроений в армии говорят опубликованные видео. На них десантники вскидывают руки в фашистском приветствии и исполняют гимны франкистской "Голубой дивизии", на стороне Германии воевавшей против СССР. В группах мессенджера WhatsApp обсуждаются свержение правительства и террор против сторонников левых взглядов. Истерию подхватил лидер "Вокса" Сантьяго Абаскаль, призвавший ввести ограничения против коммунистов и атеистов.



В правительстве предпочитают преуменьшать угрозу. Иглесиас назвал это "фантазиями пенсионеров" и прибавил, что они "лишь укрепляют республиканизм". Самоуверенность может сыграть с властью злую шутку. Шаткость правительственной коалиции подтвердило голосование по бюджету, принять который удалось только уступками ряду региональных партий. Популярность "Вокс" выросла до 17 процентов, в случае политического кризиса она сможет создать альянс с правой Народной партией. Опыт таких коалиций уже есть в Мадриде, Андалусии и Мурсии.



Поклонники дуче



Сценарий, при котором крайне правые войдут в правительство, возможен и в Италии. В середине января партия экс-премьера Маттео Ренци "Живая Италия" вышла из правящей коалиции. Кабинету, в котором остались представители Демократической партии и Движения "5 звезд", удалось получить вотум доверия парламента, но оппозиция отныне имеет перевес в обеих палатах.



В случае досрочных выборов убедительную победу могут одержать две правые партии: "Лига" и "Братья Италии". Последняя провозглашает себя идейной преемницей Итальянского социального движения, основанного в 1946 году фашистом Джорджио Альмиранте. "Братья Италии" скопировали его символику, а лидер партии Джорджия Мелони называет Альмиранте "патриотом и великим человеком".



Идеология организации со слоганом "Бог, семья и отечество" представляет "жгучую смесь" из антииммигрантских выпадов, требований защиты христианской идентичности и выступлений против "китайской экспансии". Под руководством "Братьев" уже находятся две области - Абруцци и Марке, а рейтинг партии вырос с 4 процентов на выборах 2018 года до почти 20 процентов.



Скандалы, связанные с организацией, происходят регулярно. В прошлом году "Братья" торжественно отметили годовщину "Похода на Рим" - событий, приведших к власти Муссолини. В мероприятиях участвовал будущий глава области Марке Франческо Акуароли. Другой активист партии - депутат одного из местных советов Габрио Ваккарин - имеет слабость к фотографированию в фашистской униформе и на фоне портретов Гитлера. "Они сражались во имя страны!" - заявляет он о Муссолини и его приспешниках.



Одним из слагаемых успеха неонацистских сил является перехват у левых многих лозунгов, включая антиглобализм, евроскептицизм и недовольство истеблишментом. Противостоять этому мороку могут только коммунисты, но для этого им нужно вернуть себе статус главных защитников и выразителей интересов трудящихся.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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