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|В Мьянме (она же Бирма) очередной военный переворот. Власть взял генерал Хлайн
09:28 01.02.2021
Военные захватили власть в Мьянме
Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мину Аунгу Хлайну, сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на принадлежащий военным телеканал "Мьявадди". Перед этим представитель правящей партии "Национальная лига за демократию" сообщил о задержании фактической главы правительства Аун Сан Су Чжи. После этого в Мьянме начались перебои со связью, а правительственные ТВ и радио прекратили вещание.
Военные заявили, что арестовали высокопоставленных чиновников в ответ на махинации во время выборов в ноябре 2020 года. В стране вводится чрезвычайное положение сроком на год.
По данным ЦИК Мьянмы, "Национальная лига за демократию" получила 396 мест в парламенте и право сформировать правительство, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза - 33 места. После этого военные начали заявлять о нелегитимности выборов. В январе господин Хлайн сообщил о возможной отмене действия конституции. После этого вооруженные силы несколько раз отрицали сообщения о готовящемся захвате власти.
Перебои с мобильной и проводной связью могут мешать освещению событий в стране, сообщала группа Netblocks по данным мониторинга связности. Ранее Reuters сообщал что у здания администрации Янгона, крупнейшего города Мьянмы, замечены солдаты и военная техника. Агентство сообщает, что телефонная связь со столицей страны Нейпьидо недоступна.