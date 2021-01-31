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Турция берет под жесткий контроль миротворцев России в Карабахе, - В.Мухин
10:13 01.02.2021

Желающие, чтобы США вытеснили Россию из Закавказья, есть и в Армении.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
31.01.2021

Открытый в субботу в Агдамском районе Азербайджана российско-турецкий мониторинговый центр (находится в 8 км от линии соприкосновения сторон карабахского конфликта) практически полностью копирует функции, которые выполняют в регионе российские миротворцы на 27 наблюдательных постах (НП). Представители Анкары при этом не скрывают, что готовы поддерживать своих союзников силой, а опыт Сирии показал, что турецкие военные не склонны учитывать интересы российских коллег в конфликтных зонах.

Ранее Минобороны РФ уже сообщало, что по штату в миротворческих частях и соединениях есть расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В случае необходимости наблюдение за объектами в Нагорном Карабахе ведется из космоса, а также с использованием других видов воздушной и наземной разведки. Российско-турецкий центр, как считает военный эксперт, полковник запаса Шамиль Гареев, был создан для достижения политических целей, чтобы Москва могла поддерживать партнерские отношения с Баку и Анкарой. "Но очевидно, – отмечает эксперт, – что путем такого дубляжа Турция с помощью своих расчетов БПЛА вместе с аналогичными российскими подразделениями будет контролировать не только армянское население, но и всех российских военных, действующих в Нагорном Карабахе".

С учетом того, что в Азербайджан кроме военнослужащих, задействованных в центре (около 60 солдат и офицеров), введены и другие турецкие контингенты войск, это тревожный фактор. Тем более что, судя по заявлениям руководства Турции, ее войска в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией готовы к силовой поддержке своих союзников.

Как сообщило 30 января турецкое агентство Anadolu, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, обсуждая по телефону с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым значимость открытия в зоне карабахского конфликта мониторингового центра, подчеркнул, что Анкара продолжит защищать права братского азербайджанского народа. "Мы (Турция. – "НГ") встали на сторону наших азербайджанских братьев, исходя из принципа "одна нация и два государства", и мы будем продолжать делать это", – заявил Акар. Он выразил надежду на то, что мониторинговый центр в Карабахе поможет обеспечить непрерывность режима прекращения огня, мира и стабильности в регионе.

Что-то подобное Акар заявлял года два назад, когда обсуждал с представителями Минобороны РФ функции совместных мониторинговых российско-турецких акций в Сирии. Но это не избавило от конфликтных ситуаций, которые не раз случались между российскими и турецкими подразделениями. Как сообщили, к примеру, в субботу сирийские СМИ, "артиллерия Вооруженных сил Турции продолжала обстреливать город Айн Исса, близ которого расположены наблюдательные пункты российской военной полиции".

Турецкие подразделения, задействованные в мониторинговой работе центра, тоже будут использовать БПЛА. И нельзя исключать возможности применения их в качестве летального оружия разведывательно-ударных дронов Bayraktar TB2, хорошо зарекомендовавших себя в недавней карабахской войне. Замминистра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу, участвуя в церемонии открытия турецко-российского центра в Карабахе, сообщил, что в его задачи "будут входить контроль за режимом прекращения огня, регистрация случаев нарушения режима прекращения огня, рассмотрение жалоб и проблем сторон, принятие мер по предотвращению нарушений". "Последнюю фразу о "принятии мер по предотвращению" можно рассматривать и как настрой турецких миротворцев применить свои БПЛА в ударном варианте по тем или иным, с их точки зрения, проблемным объектам в Нагорном Карабахе. И будут ли они там советоваться с российской стороной, с учетом их поведения в Сирии, это большой вопрос", – считает Гареев.

Ряд экспертов полагает, что Турция настроена на реализацию в Закавказье более экономически и геополитически выгодных для себя проектов. "Анкара продолжает использовать "мягкую силу" и социально-экономические проекты для укрепления своего влияния на территории Карабаха", – говорит военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Юрий Неткачев. Он обращает внимание на то, что президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев, обсуждая открытие мониторингового центра в Агдамском районе, говорили об участии турецких компаний в восстановительных работах на перешедших под контроль Баку территориях. "Важным для Эрдогана являются проекты, связанные с передачей Арменией Азербайджану территорий, где расположен Сотский золотой рудник, который ранее эксплуатировался российскими компаниями, а вся конечная продукция тогда оставалась в Армении. Теперь обстоятельства меняются, и не исключено, что Турция поможет Азербайджану, чтобы Сотский золотой рудник отошел именно ему", – отмечает эксперт.

Другой важный проект для Турции, по мнению Неткачева, связан с созданием новых транспортных маршрутов Закавказья к Каспию, которые в минувшую субботу обсудили в Москве представители Азербайджана и Армении. "Москва открывает зеленую улицу, чтобы Анкара имела еще большее влияние в регионе и далее – в Центральной Азии", – сказал эксперт.

Заметим, что и в Армении при поддержке ее партнеров в новой администрации США сейчас, видимо, формируется новый вектор внешней политики. "Новый госсекретарь США Энтони Блинкен уже угрожал запретить военное сотрудничество с Азербайджаном. Он, как известно, на прошлой неделе выступил за активное участие Вашингтона в разрешении ситуации вокруг Нагорного Карабаха, пообещал помощь в сфере безопасности, а также активные действия в формате Минской группы ОБСЕ", – отметил Неткачев. Ранее Блинкен также заявил, что "достижение прочного мира на Кавказе возможно с учетом интересов всех вовлеченных сторон, а не только России, Азербайджана и Турции".

Неткачев обращает внимание на рост антироссийской риторики в материалах информационных агентств Армении, что связывают с позицией главы Армении Никола Пашиняна, который два года назад уже предлагал вывести 102-ю российскую военную базу из Армении. Неткачев учитывает и слова председателя Европейской партии Армении Тиграна Хзмаляна, который говорит, что "результатом войны (прошедшей в Карабахе. – "НГ") станет то, что Армения отвернется от России и начнет интегрироваться в ЕС и НАТО".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612163580
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