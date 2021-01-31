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Узбекистан смещает акцент на собственного производителя, - В.Панфилова
10:18 01.02.2021

Кооперация в Центральной Азии начинает давать сбой

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
31.01.2021

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев решил сократить импорт.
В Узбекистане запретили государственную закупку 526 видов импортных товаров. Соответствующее постановление принял кабинет министров республики. Данная мера направлена на поддержку собственного производителя. Аналогичное решение принято и в Казахстане. По мнению экспертов, Узбекистану будет легче приспособиться к новым правилам, поскольку во времена Ислама Каримова республика жила в условиях ограничения импорта. Данные решения негативно отразятся на общей центральноазиатской кооперации.

В Узбекистане в запретный список вошли легковые автомобили, кондиционеры, холодильники, телевизоры, медикаменты, а также продовольственные товары, в числе которых шоколад, мясо, молочная продукция и другие товары и услуги. Но если очень хочется ввезти запрещенный товар, то импортер должен подать заявку, что импортный продукт обладает другими свойствами по сравнению с отечественным. Правительство в течение 42 дней даст ответ.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что это вынужденная мера, через которую узбекские власти пытаются поддержать местного производителя. Но проблема в том, что возможность такой поддержки не у всех одинакова. "Узбекистан долгое время жил в такой экономической модели и достаточно активно диверсифицировал свою экономику. Большинство товаров, которые входят в список госзакупки, производится в республике. Другое дело – качество товаров и их ценовая позиция не всегда соответствуют аналогичному импорту. Но в Узбекистане хотя бы есть возможность все это сделать", – сказал "НГ" Александр Князев.

Экономика Казахстана, по его оценке, менее диверсифицирована и в большей степени зависима от импорта. "Что бы ни говорил президент Токаев, по многим товарным позициям невозможно в одночасье организовать у себя производство каких-то промышленных товаров. Например, тех же канцелярских принадлежностей для аппарата правительства", – отметил эксперт. В любом случае, по его словам, элемент изолированности экономик не способствует тем процессам региональной кооперации, которые и без этого никак не развивались. "Такая мера может быть краткосрочной, поскольку даже в Узбекистане с его диверсифицированной экономикой зависимость от импорта будет по многим позициям сохраняться", – считает Князев.

Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев сказал "НГ", что в Узбекистане в условиях пандемии за последний год отмечено снижение внешнеторгового баланса на13,2%. Правительство ищет пути выхода из кризиса и выбирает поддержку отечественных производителей. Именно они отчисляют налоги и создают рабочие места.

"В рамках экспортно ориентированной модели роста, которую узбекское правительство реализует с 2017 года, то есть с приходом к власти Шавката Мирзиеева, данное решение не меняет планов по созданию новых производств, ориентированных на экспорт. С другой стороны, экспортно ориентированное развитие не отменяет попыток формирования импортозамещающих производств, снижение зависимости экономики страны от импорта. Если посмотреть на список запрещенных к ввозу товаров, то можно увидеть, что они не являются высокотехнологичной продукцией", – сказал Эргашев. По словам эксперта, государство в сложный период пандемии и экономического кризиса не намерено тратить бюджетные деньги на импорт. При этом речь не идет о запрете импорта как такового. Речь о том, что государство структурирует свои госзакупки, свои бюджетные расходы на закупку тех или иных видов продукции. "Каждая страна и каждое правительство должны поддерживать своих производителей, стараться меньше импортировать и больше экспортировать. Поэтому любая война в мире – это война за рынки сбыта", – отметил эксперт.

Ранее Казахстан заявлял о поддержке малого и среднего бизнеса при отказе от субсидирования импорта. На днях президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике правительство за недостатки в работе по увеличению доли местного содержания в закупках. Ситуация сложилась таким образом, что, с одной стороны, Казахстан развивает собственное производство, но, с другой – субсидирует больше иностранное, чем казахстанское.

Что же касается регионального сотрудничества в Центральной Азии, то, по мнению Эргашева, оно никогда не было и не будет легким. На первый план будут выходить определенные столкновения интересов Казахстана и Узбекистана в тех или иных сферах или нишах общего рынка. "Две страны официально заявили о своих приоритетах экономической политики, заключающейся в активной промышленной политике и проведении форсированной индустриализации. Но только через два-три года можно будет говорить о результатах. У каждой страны есть свои преимущества. У Казахстана это прежде всего платежеспособный спрос, который пока в рамках ресурсного развития не работает на то, чтобы стимулировать внутренних производителей. У Узбекистана в наличии серьезный рынок рабочей силы с довольно приемлемыми ценами на услуги инфраструктуры. Все это дает возможность создавать промышленные производства. Но у Узбекистана – свои проблемы, касающиеся низкого платежеспособного спроса внутри страны, что не стимулирует выпуск высокотехнологичной продукции. Как преимущества будут реализованы, как проблемные зоны будут купированы, покажет время", – сказал эксперт.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612163880
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