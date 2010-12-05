 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым КырПремьером будет Улук Марипов - "ошмяк", сын депутата, любимчик Атамбаева, окул-бала Шадиева
10:20 01.02.2021

МАРИПОВ Улукбек Асамидинович
/ /
[30.08.1979 - ..]
Род. в с. Кыргыз-Ата Ноокатский район Ошская область. Кыргыз. Отец - Асамиддин Марипов - депутат Жогорку Кенеша (при А.Акаеве), главный врач в Ноокатской районной больнице (на 2015).

окончил в 2001г. ОшТУ и ОшГУ
Специальность: Финансы и кредит, юриспруденция

пред. Крестьянского хозяйства "Кызыл-Кетмен" (Ошская область) (04.1997-08.2001); специалист 1 категории, ведущий специалист Минфина КР (11.2001- 11.2002); помощник председателя Комитета по доходам при Министерстве финансов КР (11.2002- 12.2003); пом. губернатора Баткенской обл. (12.2003-04.2005); консультант депутата Жогорку Кенеша (04.2005-02.2006); Эксперт сектора госуправления и местного самоуправления Администрации Президента КР (02.2006-04.2008); эксперт сектора организационной и контрольной работы Администрации Президента КР (04.2008-10.2008); Госинспектор сектора организационной и контрольной работы Аппарата Президента КР (10.2008-10.2009); Инспектор сектора организационно-инспекторской работы Аппарата Президента КР (10.2009-04.2010); Начальник управления международного сотрудничества МЧС КР (05-12.2010); инспектор Аппарата Правительства КР (12.2010-12.2011); помощник президента КР (12.2011-04.2015); Первый заместитель руководителя Аппарата Президента КР (04.2015-03.2016);

во время режима Курманбека Бакиева У. Марипов работал в президентской администрации. После кровавого 7 апреля этот джигит тоже был выдворен вместе с Бакиевыми из Белого дома, но потом стал служить помощником президента... Оказалось, его отец Асамидин аксакал в одно время был депутатом Жогорку Кенеша вместе с Алмазом Шаршеновичем, у них есть отношения.
http://gezitter.org/politic/39605_ulukbek_maripov_sdelavshiy_kareru_blagodarya_avtoritetu_ottsa/

С 17.03.2016 - аудитор Счетной палаты Кыргызской Республики.
С 19.03.2016 - пред. Счетной палаты Кыргызской Республики.

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Коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Улукбека Марипова
1 февраля 2021 - Виктория Гунгер, Бакыт Басарбек

Коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Улукбека Марипова

В ЖК кандидатуру Улукбека Марипова будут рассматривать на пост премьера. Его биографию раздали депутатам. Об этом стало известно VB.KG.

Примечательно, что ранее источники заявляли, что на данный момент основными кандидатами на премьерский пост являются Артем Новиков и Бакыт Аманбаев.

Коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Улукбека Марипова

Напомним, в 2015 году Улукбек Марипов был назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента КР. С 2016 года был председателем счетной палаты.

Улукбека Марипова называют кулуарно приближенным Алмазбека Атамабаева и окул бала сбежавшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева.

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окул бала - кыргызский обычай, установление некровного родства по схеме "отец - приемный сын", крепит узы родо-семейного соподчинения.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612164000
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