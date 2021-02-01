 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.02.2021
10:33  "Арабская весна" пришла зимой.. Туниссцы и ливанцы поднялись на борьбу с карантином и социальной несправедливостью
10:30  Доктор Хаос. Мир лихорадит из-за сбоев и неразберихи в поставках вакцин от коронавируса, - "Къ"
10:20  Новым КырПремьером будет Улук Марипов - "ошмяк", сын депутата, любимчик Атамбаева, окул-бала Шадиева
10:18  Узбекистан смещает акцент на собственного производителя, - В.Панфилова
10:13  Турция берет под жесткий контроль миротворцев России в Карабахе, - В.Мухин
09:28  В Мьянме (она же Бирма) очередной военный переворот. Власть взял генерал Хлайн
04:42  Казахстан становится все более мусульманской страной. Чем это чревато?

03:46  Снимай штаны! В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса
03:09  Воскрешение фашистского монстра на Западе, - Сергей Кожемякин
03:07  Револьвером в нос... Как граф Игнатьев присоединял к России Бухару и Приморье
03:06  Шишка мудрости, или рождение "нового" человека в Узбекистане, - Б.Мусаев
03:03  Псы войны. Что делать с нацистской Украиной, - К.Кеворкян
03:02  Сергей Удальцов: "Вечный" Путин или "новый Ельцин"? Оба хуже!
00:32  Ирано-израильский конфликт докатился до Индии, - И.Субботин
00:30  США обвиняют Пекин в подготовке биологической войны, - В.Скосырев
00:03  "Исламские" геополитические проекты для Ближнего Востока, - Хасан Насретдинов
00:00  Не исламом единым. Пантюркизм сегодня, - А.Горохов
Воскресенье, 31.01.2021
21:05  Разделенная Украина: что с нами творится? - П.Волков
18:04  Продай оружие: каковы перспективы российской продукции на рынке Индии
17:49  Дети Мазепы... УкрПолководцы подали в суд... на родное Министерство обороны
12:47  Археологи 4 года прятали уникальную гигантскую маску майя
12:40  Продается мечеть. Как живет город Аркалык
12:36  Байден разгребает завалы на пути к Тегерану, - Ст.Тарасов
12:35  Умерла советская певица Алла Йошпе (вместе с Стаханом Рахимовым они спели "Алешу")
10:49  Шаг к исцелению Русской цивилизации? - А.Гулько
10:47  Европа все шире протестует против коронавирусных ограничений - "Мы хотим дышать! Маски прочь!"
10:41  Имперский либерализм. Идея свободы превратилась в свою противоположность, - Алексей Фененко
10:35  ABIRVALG. В новой КазЛатинице появятся умляуты, макроны, седили и бревисы
10:30  Париж-полиция водометами размывает франко-навалычей
10:27  Трусы-пакостники. Twitter заблокировал комика Слепакова
10:25  Блестящая инвестиция, или Какие бриллианты предпочитают казахстанцы
04:25  Как бывший турецкий раб стал в России графом
00:59  Приехавший в Москву с Украины стилист Киркорова умер от некроза в анусе. Жаль, что не...
00:54  Дурковатый казбоец Хамитов ("Найман") решил создать свою партию - "Единый Казахстан".
00:41  Экс-министресса здравоохранения Омской области Солдатова бежала в ОАЭ с натыренным добром
00:31  "Британский штамм" коронавируса добрался до Узбекистана
Суббота, 30.01.2021
20:39  В новые КырПремьеры тянут Аманбаева - родовитого "ошмяка", политолога, дипломата... содержателя борделей и саун
19:14  У "Дворца Путина" нашелся хозяин. Питерский олигарх Ротенберг набенефициарил
18:15  Новым хокимом Ташкентской области назначен Даврон Хидоятов
16:50  Кыргызка Ассоль Молдокматова признана "Иконой стиля". По версии "Всемирной организации моды"
16:45  Шедевр Ботичелли за $92 млн купил буржуин "с русским акцентом"
16:43  Как Россия спасла грузин от полного уничтожения, - М.Диунов
16:41  "Мисс Кызылорда" вынуждена работать посудомойщицей
16:35  Еще одна золотая статуя. Аркадаг приказал благоустроить окрестности памятника Шукур-бахши
16:33  Как сталинский выдвиженец, глава таджикских коммунистов Бободжан Гафуров совершил хадж
15:53  Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев
12:28  Указом Жапарова в Киргизии отныне - "новая государственная кадровая политика"
11:59  Краткий курс... После критики Токаева в KZ слепят "базовый единообразный" учебник по истории... целых два
11:32  В Питере уберут памятник Заки Валиди. За пособничество фашистам
11:26  "Не отражает реалии...". ТаджОппозция не приняла последнюю отчетно-программную речь Рахмона
11:23  Мирзиеев передвинул влиятельных силовиков - Ташходжаева и Кадирова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Арабская весна" пришла зимой.. Туниссцы и ливанцы поднялись на борьбу с карантином и социальной несправедливостью
10:33 01.02.2021

Более 400 человек, в том числе свыше десятка полицейских и около 70 детей, пострадали и один погиб в ходе недели протестов в ливанском Триполи

"Арабская весна" пришла зимой. Народы Ливана и Туниса поднялись на борьбу с карантином и социальной несправедливостью

Газета "Коммерсантъ" №16/П от 01.02.2021, стр. 6
Уже неделю не прекращаются протесты в Ливане, вспыхнувшие на фоне очередного локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. За это время в столкновениях с силами правопорядка пострадали более 400 человек, один погиб. Не обошлось без жертв и в ходе протестов в Тунисе. И в Ливане, и в Тунисе власти обвиняют в происходящем неких провокаторов и подстрекателей.

СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ COVID-19
Мир
Россия
Москва
ЗАБОЛЕЛИ ВЫЗДОРОВЕЛИ УМЕРЛИ
3,8 млн

+18 359

(за сутки)

3,3 млн

+20 040

(за сутки)

73 182 чел.

+485

(за сутки)

Данные обновлены 01.02.2021 в 10:28 по московскому времени
Вся статистика, графики и карты
Провокация или революция "голодных"

Более 400 человек, в том числе свыше десятка полицейских и около 70 детей, пострадали и один погиб в ходе недели протестов в ливанском Триполи - на севере страны. Этот город - один из самых бедных в Ливане, и протесты вспыхивают здесь постоянно. В этот раз предлогом стал очередной карантин, сначала введенный властями с 14 по 25 января, а потом продленный до 8 февраля на фоне одного из самых высоких в мире уровней заболеваемости на душу населения. Пандемия коронавируса и локдаун добили и без того на ладан дышащую экономику Ливана. Еще прошлым летом эксперты ООН отмечали, что число живущих за чертой бедности в стране в 2020 году за год выросло почти вдвое и превысило 55% от примерно 6 млн населения (кроме того, в стране находится около 1,5 млн сирийских беженцев). В три раза выросло число тех, кто живет в "крайней бедности",- с 8% до 25%. По оценке Международного валютного фонда, ВВП Ливана в 2020 году снизился на 25%, а цены подскочили на 144%, среди них цены на муку и хлеб.

В конце недели власти страны подписали с Всемирным банком кредитное соглашение для выделения денег на национальную программу социальной защиты. Ранее была достигнута договоренность о выделении $246 млн для выплат в течение года 786 тыс. ливанцев, живущих в крайней бедности. Ссуда также включает плату за обучение примерно 87 тыс. детей в возрасте от 13 до 18 лет. На фоне беспорядков правительство также объявило о начале ежемесячных выплат в размере 400 тыс. ливанских фунтов (около $50 по рыночному курсу) для примерно 230 тыс. семей. Однако этих денег недостаточно, а речи о системной помощи нет. Международные финансовые институты ждут, когда в Ливане появится правительство, способное провести необходимые реформы, но ливанские политики уже почти полгода не могут прийти к компромиссу. Впрочем, обычные граждане страны не доверяют уже никому, эксперты предрекают рост протестных настроений, сдержать которые силам безопасности будет нелегко: людям, которые умирают от голода, нечего терять. Так, в субботу группа женщин заблокировала шоссе на севере страны, протестуя против невыносимых условий жизни.

Как мир лихорадит из-за сбоев и неразберихи в поставках вакцин от коронавируса
В поддержку Триполи, где протесты очень быстро переросли в столкновения с силами безопасности и погромы административных учреждений, выступили и в других районах страны, особенно после того, как стало известно о смерти одного из демонстрантов. В пятницу президент Ливана Мишель Аун призвал силы безопасности выследить и арестовать "всех подстрекателей, проникших в ряды мирных демонстрантов и спровоцировавших беспорядки в Триполи" и расследовать все обстоятельства "происшедших погромов и поджогов учреждений". Глава МВД Мухаммед Фахми заявил, что "погромы в Триполи" - результат провокационных действий, никак не связанных с "революцией голодных". В то же время в выходные в Бейруте протестующие собирались у домов влиятельных политиков, включая господина Фахми, требуя освободить задержанных. Активисты также украсили стены домов и дороги в районах, где живут влиятельные ливанцы, надписями: "Наша кровь - ваша ответственность". Этот хештег набирает популярность и в соцсетях.

Поиск по странам
10 30 все
Страна
Заболели
Умерли
1 США 26 185 355 441 319
2 Индия 10 757 610 154 392
3 Бразилия 9 204 731 224 504
4 Россия 3 850 439 73 182
5 Великобритания 3 828 183 106 367
6 Франция 3 255 920 76 201
7 Испания 2 743 119 58 319
8 Италия 2 553 032 88 516
9 Турция 2 477 463 25 993
10 Германия 2 225 659 57 163
Данные обновлены 01.02.2021 в 10:26 по московскому времени
Вся статистика, графики и карты
"Освободите сыновей страны"

В субботу сотни молодых людей прошли маршем по центру столицы Туниса к зданию МВД, требуя освободить всех, кто был задержан за две недели протестов по обвинению в участии в беспорядках. Речь идет примерно о тысяче задержанных. "Полиция везде, правосудие нигде! Освободите сыновей страны!" - скандировали они. В перекрывших дорогу полицейских летели пустые пластиковые бутылки и краска. В ответ стражи порядка применили дубинки.

Как в Тунисе поднялась новая волна протестов и беспорядков
Как и в Ливане, протесты в Тунисе сначала вспыхнули в самых бедных районах. Людей не остановил комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса. Страна, которую считают самым ярким примером победившей "арабской весны", не может преодолеть экономические проблемы, уровень безработицы среди молодежи превысил 30%, а уровень бедности 20%. С началом пандемии ситуация усугубилась, в том числе из-за потери доходов от туристического бизнеса. В то время как в стране меняется одно правительство за другим, МВФ в середине января призвал Тунис разработать план реформ для стабилизации экономики.

Власти пытались вступить в диалог с недовольным населением, признавая право на мирный протест и осуждая тех, кто осуществляет погромы и грабежи. В этом вопросе тунисские политики, несмотря на внутренние противоречия, оказались едины. Так, спикер парламента и лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши отметил на прошлой неделе, что протестующая молодежь - жертва краха образовательной и социальной системы, подчеркнув, что надзор за этими молодыми людьми и их возвращение к нормальной жизни должны стать обязанностью государства при поддержке гражданского общества. Эти слова не остались без внимания демонстрантов. В ходе протестного марша в субботу они скандировали лозунги не только против полиции, но и против господина Ганнуши. Диалога не получилось.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612164780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования родным и близким журналиста Михаила Дорофеева
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам местного самоуправления
- А. Мамин с рабочей поездкой посетил Мангистаускую область
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2021 года №21
- Крымбек Кушербаев вручил Государственные стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры за 2020 год деятелям литературы и искусства
- Соцвыплаты в Казахстане – бесконечная драма
- Переход на латиницу – символизм высокого уровня по такой же высокий цене
- "Логика непонятна" – эксперты о новом казахском алфавите на латинице
- Сенаторы обсудили вопросы совершенствования дипломатической службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  