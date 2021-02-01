"Арабская весна" пришла зимой.. Туниссцы и ливанцы поднялись на борьбу с карантином и социальной несправедливостью

10:33 01.02.2021

Более 400 человек, в том числе свыше десятка полицейских и около 70 детей, пострадали и один погиб в ходе недели протестов в ливанском Триполи



"Арабская весна" пришла зимой. Народы Ливана и Туниса поднялись на борьбу с карантином и социальной несправедливостью



Газета "Коммерсантъ" №16/П от 01.02.2021, стр. 6

Уже неделю не прекращаются протесты в Ливане, вспыхнувшие на фоне очередного локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. За это время в столкновениях с силами правопорядка пострадали более 400 человек, один погиб. Не обошлось без жертв и в ходе протестов в Тунисе. И в Ливане, и в Тунисе власти обвиняют в происходящем неких провокаторов и подстрекателей.



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Данные обновлены 01.02.2021 в 10:28 по московскому времени

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Провокация или революция "голодных"



Более 400 человек, в том числе свыше десятка полицейских и около 70 детей, пострадали и один погиб в ходе недели протестов в ливанском Триполи - на севере страны. Этот город - один из самых бедных в Ливане, и протесты вспыхивают здесь постоянно. В этот раз предлогом стал очередной карантин, сначала введенный властями с 14 по 25 января, а потом продленный до 8 февраля на фоне одного из самых высоких в мире уровней заболеваемости на душу населения. Пандемия коронавируса и локдаун добили и без того на ладан дышащую экономику Ливана. Еще прошлым летом эксперты ООН отмечали, что число живущих за чертой бедности в стране в 2020 году за год выросло почти вдвое и превысило 55% от примерно 6 млн населения (кроме того, в стране находится около 1,5 млн сирийских беженцев). В три раза выросло число тех, кто живет в "крайней бедности",- с 8% до 25%. По оценке Международного валютного фонда, ВВП Ливана в 2020 году снизился на 25%, а цены подскочили на 144%, среди них цены на муку и хлеб.



В конце недели власти страны подписали с Всемирным банком кредитное соглашение для выделения денег на национальную программу социальной защиты. Ранее была достигнута договоренность о выделении $246 млн для выплат в течение года 786 тыс. ливанцев, живущих в крайней бедности. Ссуда также включает плату за обучение примерно 87 тыс. детей в возрасте от 13 до 18 лет. На фоне беспорядков правительство также объявило о начале ежемесячных выплат в размере 400 тыс. ливанских фунтов (около $50 по рыночному курсу) для примерно 230 тыс. семей. Однако этих денег недостаточно, а речи о системной помощи нет. Международные финансовые институты ждут, когда в Ливане появится правительство, способное провести необходимые реформы, но ливанские политики уже почти полгода не могут прийти к компромиссу. Впрочем, обычные граждане страны не доверяют уже никому, эксперты предрекают рост протестных настроений, сдержать которые силам безопасности будет нелегко: людям, которые умирают от голода, нечего терять. Так, в субботу группа женщин заблокировала шоссе на севере страны, протестуя против невыносимых условий жизни.



Как мир лихорадит из-за сбоев и неразберихи в поставках вакцин от коронавируса

В поддержку Триполи, где протесты очень быстро переросли в столкновения с силами безопасности и погромы административных учреждений, выступили и в других районах страны, особенно после того, как стало известно о смерти одного из демонстрантов. В пятницу президент Ливана Мишель Аун призвал силы безопасности выследить и арестовать "всех подстрекателей, проникших в ряды мирных демонстрантов и спровоцировавших беспорядки в Триполи" и расследовать все обстоятельства "происшедших погромов и поджогов учреждений". Глава МВД Мухаммед Фахми заявил, что "погромы в Триполи" - результат провокационных действий, никак не связанных с "революцией голодных". В то же время в выходные в Бейруте протестующие собирались у домов влиятельных политиков, включая господина Фахми, требуя освободить задержанных. Активисты также украсили стены домов и дороги в районах, где живут влиятельные ливанцы, надписями: "Наша кровь - ваша ответственность". Этот хештег набирает популярность и в соцсетях.



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2 Индия 10 757 610 154 392

3 Бразилия 9 204 731 224 504

4 Россия 3 850 439 73 182

5 Великобритания 3 828 183 106 367

6 Франция 3 255 920 76 201

7 Испания 2 743 119 58 319

8 Италия 2 553 032 88 516

9 Турция 2 477 463 25 993

10 Германия 2 225 659 57 163

Данные обновлены 01.02.2021 в 10:26 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

"Освободите сыновей страны"



В субботу сотни молодых людей прошли маршем по центру столицы Туниса к зданию МВД, требуя освободить всех, кто был задержан за две недели протестов по обвинению в участии в беспорядках. Речь идет примерно о тысяче задержанных. "Полиция везде, правосудие нигде! Освободите сыновей страны!" - скандировали они. В перекрывших дорогу полицейских летели пустые пластиковые бутылки и краска. В ответ стражи порядка применили дубинки.



Как в Тунисе поднялась новая волна протестов и беспорядков

Как и в Ливане, протесты в Тунисе сначала вспыхнули в самых бедных районах. Людей не остановил комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса. Страна, которую считают самым ярким примером победившей "арабской весны", не может преодолеть экономические проблемы, уровень безработицы среди молодежи превысил 30%, а уровень бедности 20%. С началом пандемии ситуация усугубилась, в том числе из-за потери доходов от туристического бизнеса. В то время как в стране меняется одно правительство за другим, МВФ в середине января призвал Тунис разработать план реформ для стабилизации экономики.



Власти пытались вступить в диалог с недовольным населением, признавая право на мирный протест и осуждая тех, кто осуществляет погромы и грабежи. В этом вопросе тунисские политики, несмотря на внутренние противоречия, оказались едины. Так, спикер парламента и лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши отметил на прошлой неделе, что протестующая молодежь - жертва краха образовательной и социальной системы, подчеркнув, что надзор за этими молодыми людьми и их возвращение к нормальной жизни должны стать обязанностью государства при поддержке гражданского общества. Эти слова не остались без внимания демонстрантов. В ходе протестного марша в субботу они скандировали лозунги не только против полиции, но и против господина Ганнуши. Диалога не получилось.



Марианна Беленькая