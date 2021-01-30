Улукбек Марипов - не окул бала Аскарбека Шадиева, - папенька отрицает позорное "родство" нового кыр-премьера

11:35 01.02.2021

Улукбек Марипов - не окул бала Аскарбека Шадиева, заявил его отец

Шадиев заочно осужден в КР по нескольким преступлениям и находится в бегах. Сегодня появилась информация, что Марипов приходится ему посаженным сыном.



Кандидат на пост премьер-министра Улукбек Марипов не является окул бала (посаженным сыном) сбежавшего экс-первого вице-премьера Аскарбека Шадиева, сообщил Sputnik его отец Асамидин Марипов.



Ранее в СМИ появилась информация, что Шадиев - окул ата (посаженный отец) Улукбека Марипова.



"Улукбек не является окул бала Шадиева, они всего лишь какое-то время работали вместе. Раньше в Ноокате не было понятия окул ата, оно позже появилось. У Улукбека нет окул ата", - заявил Марипов-старший.

Напомним, отец кандидата в премьеры был депутатом ЖК, а сейчас возглавляет Ноокатскую районную больницу.



Фракция "Республика - Ата-Журт" выдвинула действующего председателя Счетной палаты Марипова кандидатом на пост премьера, а коалиция парламентского большинства сегодня одобрила это предложение. Теперь его кандидатуру должны рассмотреть профильные комитеты и весь Жогорку Кенеш.



Марипов рассказал, чем займется на посту премьер-министра КР

Бывший первый вице-премьер Аскарбек Шадиев в апреле 2018 года подал в отставку из-за возбуждения уголовного дела о присвоении завотделом Комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым 2 миллионов сомов на основании письма, которое подписал Шадиев. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением, незаконном пересечении госграницы и легализации преступных доходов в особо крупном размере. Экс-чиновник заочно осужден на 10 лет лишения свободы, его имущество, оцененное в 2 миллиарда сомов, конфисковано. Сейчас он находится в бегах.