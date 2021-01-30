Пресс-службу КырПрезидента возглавила Нуркамал Асканова

13:50 01.02.2021

1 февраля 2021, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Назначен новый руководитель пресс-службы президента



Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Нуркамал Асканова назначена заведующей отделом информационной политики аппарата главы государства.



Уточняется, что она работала телеведущей на ОТРК. Вела передачу - аналог российского проекта "Жди меня" - "Кайдасың?"



Ее предшественник Нургазы Анаркулов был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.



По данному факту начато досудебное производство по статье 326 "Вымогательство взятки" УК КР. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.