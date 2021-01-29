Ощущение "климатической катастрофы" распространяется по всему миру, - Жильдас Де Розо

14:49 01.02.2021

29 января 2021 г.

Жильдас Де Розо | Le Figaro



"(...) Как в Европе, так и в Африке, Азии, Латинской Америке... Ни на одном континенте больше нельзя избежать вызывающей тревогу волны, охватившей мир в связи с проблемой изменения климата. Если верить беспрецедентному исследованию, проведенному ПРООН (Программой развития ООН) и опубликованному в среду, 27 января, то две трети опрошенных считают изменение климата "глобальной чрезвычайной ситуацией", - пишет Le Figaro.



"Это исследование позволило собрать мнения 1,22 млн человек в 50 странах по всему миру, от Австралии до США, от Южной Африки до России, от Аргентины до Филиппин, от Египта до Турции", - говорится в коммюнике, в том числе 550 тыс. человек. в возрасте до 18 лет и в таких странах, как Ирак и Пакистан.



"Во многих из этих стран до сих пор не проводилось обследования общественного мнения такого масштаба по вопросам изменения климата", - подчеркивает ПРООН, организовавшая исследование совместно с Оксфордским университетом. И уточняет, что "64% людей считают, что изменение климата является глобальной чрезвычайной ситуацией", - говорится в статье.



"Обеспокоенность по поводу изменения климата распространяется гораздо шире, чем нам известно было раньше", - указывает AFP Стивен Фишер, социолог из Оксфордского университета. "И подавляющее большинство тех, кто признает климатическую ситуацию чрезвычайной, хотят немедленных и всеобъемлющих ответных мер", - добавляет он.



"Обеспокоенность проявляют около 80% британцев, итальянцев и японцев, а в таких странах, как США, Россия, Вьетнам и Бразилия, эта доля снижается до двух третей", - отмечается в публикации.



"(...) Что касается возраста, то молодые люди более склонны рассматривать изменение климата как чрезвычайную ситуацию, за ними следуют люди в возрасте 36-59 лет. Среди людей старше 60 обеспокоенность меньше. Доля женщин, обеспокоенных изменением климата, выше, чем мужчин (в среднем на 4% среди 50 стран)", - сообщает издание.



"Наконец, по мнению 54% опрошенных, наиболее популярным решением в борьбе с климатическими изменениями является защита лесов и естественной среды обитания, за ним следуют развитие возобновляемых источников энергии, более экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства, а также увеличение инвестиций в "зеленую" экономику. Только 30% опрошенных выступают за диету без мяса", - резюмирует Le Figaro.



Источник: Le Figaro