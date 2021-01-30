В Киргизии воссоздано Министерство обороны

14:52 01.02.2021

В Кыргызстане вновь будет образовано Министерство обороны

1 февраля 2021 - Екатерина Улитина



В Кыргызстане вновь будет образовано Министерство обороны



В кыргызстане вновь будет создано Министерство обороны. Соответствующий указ сегодня, 1 февраля, подписал президент Садыр Жапаров.



Так, в целях дальнейшего развития системы управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики, руководствуясь частью 8 статьи 64 и статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:



- Считать целесообразным образование Министерства обороны Кыргызской Республики на базе Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики.



- Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего Указа.



Напомним, Министерство обороны было расформировано в 2014 году. Был создан Генеральный штаб и Госкомитет по делам обороны.