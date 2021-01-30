Аркадаг указал как, куда и когда выведен Туркмению из кризиса

15:45 01.02.2021

Бердымухамедов дал ряд распоряжений по выводу Туркменистана из кризиса



29 января, во время заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал членам правительства "обеспечить в юбилейном году (в 2021 году Туркменистан отметит 30-летие независимости) стабильно высокий уровень роста ВВП" и разработать "шаги, направленные на сокращение влияния негативных тенденций в мировой экономике", передает госинформагентство ТДХ.



В качестве мер по сокращению возможного экономического ущерба и создания условий для достижения устойчивого денежного оборота Бердымухамедов потребовал от членов правительства:



• ускорить производство импортозамещающей продукции и увеличить объемы экспорта;



• держать в центре внимания вопросы, связанные с рынком труда и создать трудовые фонды;



• модернизировать национальную статистическую систему, а также обобщить и сократить просроченные статистические отчеты;



• обеспечить строгий контроль за финансированием строительных объектов, которые планируется сдать к 30-летию независимости;



• расширить систему безналичных расчетов, повысить доверие к банковской системе, упростить порядок привлечения и выдачи денежных вкладов, а также обеспечить своевременное возвращение банковских кредитов;



• ежемесячно проверять валютные поступления отраслей и их влияние на внешнеторговый оборот;



• привлекать денежные средства, кредиты и гранты международных финансовых структур (Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития) для поддержки малого и среднего бизнеса;



• усилить работы по развитию других источников инвестиций путем государственно-частного сотрудничества на основе смешанных финансовых принципов;



• подходить к решению вопросов экономики с учетом начавшегося влияния "четвертой промышленной революции" (массовое внедрение роботизированных систем в производственные процессы – прим. ХТ);



• разработать действенные меры по приватизации государственных объектов;



• в 2021 году довести долю негосударственного сектора в ВВП с нынешних 70% до 70,6%.



Отметим, что эти шаги во многом повторяют рекомендации экспертов Международного валютного фонда (МВФ), которые периодически приезжают в Туркменистан для изучения экономической ситуации и консультирования местных чиновников.



18-28 января представители МВФ в очередной раз провели ряд встреч с руководителями министерств и ведомств Туркменистана. Туркменская сторона сообщила, что благодаря своевременно принятым решениям президента Гурбангулы Бердымухамедова, негативное влияние пандемии на экономику удалось минимизировать, а рост ВВП поддерживать на высоком уровне.



Отчет МВФ пока не опубликован.