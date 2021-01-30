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Тролль с Уолл-стрит: пользователи соцсетей воцарились на биржах США
16:06 01.02.2021

Профессиональные инвесторы теряют миллиарды долларов, бессильные против скоординированных в Reddit атак

Дмитрий Мигунов

На Уолл-стрит не утихает разгоревшаяся в этом январе война между мелкими частными инвесторами и хедж-фондами, управляющими 12-значными активами. Пока успех на стороне молодых частников, лишивших профессиональных игроков миллиардов долларов. Компания, за счет которой и проходит весь "банкет", уже ввела жесткие ограничения на биржевую игру, но была вынуждена срочно занимать деньги и подверглась настоящему разгрому в соцсетях. Впрочем, и частных инвесторов уже успели сравнить со "сторонниками белого превосходства", подрывающими безопасность США. О беспрецедентных рукотворных потрясениях на фондовом рынке - в материале "Известий".

Малый - вперед

Рост акций заурядной и не слишком успешной компании на 1700% за считаные дни, убытки в миллиарды долларов и война в соцсетях - таков результат согласованной активности мелких частных инвесторов на фондовом рынке. Короткие позиции на многие виды акций оказались вообще невозможны. Скандальная история привлекла внимание даже президента Джо Байдена и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла: не исключено, что будут сделаны "оргвыводы", ограничивающие работу малых инвесторов на рынке.

Все это стало возможным благодаря стартапу, который в свое время предложил революционную идею вовлечения людей с любыми финансовыми возможностями в игру на фондовом рынке. Фирму с подходящим названием Robinhood основали болгарин Влад Тенев и американец индийского происхождения Байджу Бхатт в 2013 году. Компания предложила пользователям брокерские услуги без принятой в обычной брокерской практике комиссии. Дополнительные услуги можно получить за небольшую абонентскую плату. Компания в своей бизнес-стратегии опиралась на молодых инвесторов-миллениалов, и в 2015 году средний возраст подписчиков Robinhood составлял 26 лет. К 2020 году число пользователей достигло 13 млн человек, что сделало компанию одним из самых быстрорастущих бизнесов в стране.

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Минувший год оказался отличным для американского фондового рынка. Основные индексы многократно обновили исторические максимумы, и вложения в акции оказались невероятно доходным способом вложения средств. С учетом того что многие американцы остались без работы (но с конвертами денег, выделенных правительством в качестве экономического стимула), приток массового инвестора на фондовый рынок был неизбежен. Общее количество новых инвестиционных счетов за год достигло 10 млн, а бесплатные сервисы стали особенно популярны.

В социальной сети Reddit все больше подписчиков приобретали сообщества, связанные с игрой на бирже, самым известным из которых является r/wallstreetbets (WSB). Участники группы договаривались об инвестициях в акции, которые, как им казалось, являлись недооцененными или просто потенциально интересными. Одной из таковых фирм оказалась GameStop, сеть магазинов, торгующих видеоиграми.

Некогда довольно успешная компания в последнее десятилетие покатилась по наклонной во многом из-за неспособности руководства эффективно внедрить новую модель бизнеса, основанную на торговле онлайн. Ее выручка упала с $9,5 млрд в 2011 году до чуть более $6 млрд в 2020-м.

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Именно здесь инвесторы-любители и нашли свою "золотую жилу". В 2020 году средневзвешенная цена акций GameStop составляла около $7, но к концу года стремительно начала расти. Январь же и вовсе ознаменовался невероятным взлетом акций компании - ее капитализация подскочила с $1,3 млрд до $28 млрд (больше, чем у доброй половины фирм из индекса S&P 500), а стоимость бумаг достигла невероятных $483. Несмотря на неоправданность такого роста какими-либо фундаментальными показателями, многие инвесторы смогли заработать на таком мощном подъеме неплохие деньги.

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И вот тут нашла коса на камень: любители в Robinhood столкнулись с профессионалами из хедж-фондов, которые оценивали акции, опираясь на объективные данные. Это лишь раззадорило участников WSB, многие из которых принялись ставить против профи умышленно. В числе главных оппонентов мелких частных инвесторов стал фонд Melvin Capital, созданный опытным нью-йоркским трейдером Гейбом Плоткином. С момента открытия в 2013 году фонд показывал результаты заметно лучше рынка, подрастая в среднем на 30% ежегодно, а в 2020 году и вовсе дав полуторакратную доходность.

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До сих пор непонятно, чем именно Плоткин и его компания разозлила WSB. Трейдер не является какой-то известной фигурой за пределами Уолл-стрит. Как отмечает Bloomberg, обитатели инвестиционной группы на Reddit, скорее всего, просто узнали, где фонд открыл особенно много позиций, и решили этим воспользоваться. Melvin Capital и другие профессиональные участники рынка "зашортили" GameStop на суммы, превышающие стоимость торговавшихся на бирже акций. А короткие позиции в целом более уязвимы к резким перепадам котировок, чем длинные.

Эффект "короткого сжатия" пробил колоссальную дыру в финансах Melvin Capital. За пару недель фонд потерял 30% стоимости и вынужден был обратиться за помощью к коллегам, включая своего бывшего босса Стива Коэна. В общей сложности он получил от них $2,75 млрд, что и позволило фонду избежать банкротства. Фонд самого Коэна с начала месяца потерял 10–15% стоимости, потери Дэна Сандхейма, управляющего одним из самых успешных хедж-фондов 2020 года, составили 20%.

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Противостояние стало публичным, и им заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласованные действия на фондовом рынке не являются правонарушением, в отличие от, скажем, призывов к коллективному набегу на банки. С другой стороны, оплата постов в соцсети с рекомендациями покупать или продавать те или иные бумаги уже вполне может оказаться вне рамок закона. В любом случае расследование со стороны SEC потребует многих недель, возможно, месяцев, тогда как ситуация разворачивается стремительно.

Оперативно отреагировала сама Robinhood: в четверг, 28 января, платформа ограничила торговлю акциями GameStop. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях: пользователи потребовали привлечь посредника к ответу, а некоторые немедленно обратились в суд, считая данное решение совершенно произвольным и незаконным. 29 января она сняла ограничения, что привело к новому взлету акций сети магазинов видеоигр, как и нескольких других популярных в WSB компаний, включая сеть кинотеатров AMC.

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Вызов мировым элитам

Сражение между инвесторами из Reddit и хедж-фондами привлекло внимание множества людей, далеких от рынка акций. Старший редактор CNN Крис Чилицца вообще почему-то сравнил любителей-трейдеров с радикальными сторонниками экс-президента Дональда Трампа - по принципу того, что и те и другие бросают вызов элитам: соответственно, политическим и финансовым. Другие журналисты уподобили инвесторов тем, кто выступает за "белое превосходства", - дескать, они пошли на штурм Уолл-стрит так же, как трамписты штурмовали Капитолий.

Политики также не упустили случая высказаться: бывший кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен призвала SEC к более жесткому регулированию фондового рынка. Впрочем, она отметила, что представителям крупных финансовых структур грех жаловаться на частников из интернета: ведь это они сами превратили рынок акций в "свое личное казино".

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Американские инвесторы-любители вдохновили последователей по всему миру. Так, в Малайзии взлетели в цене бумаги крупнейшего в мире производителя резиновых перчаток TopGlove. Цель была поставлена та же самая - ударить по хедж-фондам, шортящим акции фирмы, являющейся "национальной гордостью страны".

Трудно сказать, какими последствиями обернется появление такого феномена, как активизм на фондовом рынке. Бурный рост котировок, игнорирующий фундаментальные показатели, случался и раньше - достаточно вспомнить эпичный взлет и крах доткомов в конце 1990-х годов. Разве что тогда в лихорадке задавали тон все-таки профессионалы.

Однако независимо от этого, схватка двух групп инвесторов пока идеально иллюстрирует другую биржевую "мудрость": "Вы быстрее потеряете все свои деньги, чем рынок перестанет быть иррациональным". Сейчас эта идея реализуется в концентрированной и весьма поучительной форме.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612184760
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