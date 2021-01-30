Прокурор США "шьет" Трампу "штурм Капитолия", - Пол Робертс

16:09 01.02.2021 Американский истеблишмент все чаще использует дезинформацию как инструмент управления



Пол Робертс



ФБР и играющий на публику и. о. прокурора США (по г. Вашингтон, округ Колумбия - С. Д.) Майкл Шервин преследуют сторонников Трампа. ФБР арестовало 150 человек за их предполагаемую роль в предполагаемом "бунте Капитолия". Тот факт, что никаких беспорядков в Капитолии не было, значения не имеет. Факты значения не имеют. Это операция полного закрытия оппозиции в пользу истеблишмента. Шервин изо всех сил пытается "сшить" арестованным дело о "заговоре", ведь арестованные ни в чем не виновны. В Капитолий никто не вторгался. Некоторых впустила полиция Капитолия. На видеозаписях видно, как полиция открывает двери, люди проходят в колонну, ходят и выходят. Один видеоролик показывает, как черный полицейский провоцирует людей на то, чтобы они поднялись по лестнице, где некоторые делали селфи, сидя в кресле Нэнси Пелоси. Таков был "штурм Капитолия". Но официальные лица правоохранительных органов говорят, что их следствие в отношении "заговорщиков Трампа" является одним из самых масштабных в истории ФБР, сравнимым с терактом в Оклахома-Сити и взрывом на Бостонском марафоне, двумя операциями, весьма подозрительными на то, что это были операции "под чужим флагом".



Видеоролики также показывают, что члены Antifa и журналист CNN были среди тех, кого в Капитолий впустила полиция. Они празднуют, что им удалось затащить внутрь несколько "трамперов" и снять это на видео в качестве доказательства штурма Капитолия.



Другими словами, в Капитолии не произошло ничего, кроме того, что черный полицейский по неизвестным причинам застрелил женщину, которая была ветераном (вооруженных сил - С. Д.) и черному полицейскому не угрожала. Остальные четыре зарегистрированных случая смерти кажутся не связанными с предполагаемым "смертоносным нападением на Капитолий". Трое из четверых - женщина и двое мужчин - скончались "от воздействия чрезвычайных медицинских обстоятельств". В такой большой толпе, какой была толпа сторонников Трампа, три естественных смерти от сердечных приступов - особенно с учетом того, что многие из протестовавших против украденных выборов принадлежали к старшему поколению - не было бы чем-то необычным. Я не видел сообщений, в которых говорилось бы о том, что смерти наступили в результате того, что кого-то растоптали во время беспорядков, что они умерли от применения слезоточивого газа, удара кирпичом или другим предметом, что могло быть связано с массовыми беспорядками. Сообщается, что одного полицейского ударили огнетушителем по голове, но подробностей нет. Конечно, для прессы детали не имеют значения; нарратив проживет и без них.



Пресститутки преподносят зарегистрированные смерти так, как будто умершие стали жертвами "трамперов", которых подстрекал Трамп. Но предполагаемый "мятеж" состоялся до того, как Трамп закончил свою речь, которая была произнесена на некотором расстоянии от Капитолия. Это вызывает вопросы о том, кем же были люди в Капитолии. Если бы они были "трамперами", то можно было бы предположить, что они должны были бы присутствовать на речи Трампа.



Что касается предполагаемых самодельных бомб. Если они существуют и не являются еще одним изобретением для подкрепления истории против "трамперов", то как можно предположить, что разместили их американцы, сплотившиеся ради Трампа? Как бы они получили доступ к офисам Нацкомитетов Демократической и Республиканской партий? Если какие-то самодельные бомбы, настоящие или поддельные, существовали, то как нам знать, что не Antifa или ФБР разместили их в качестве дополнения к своему нарративу?



Мы не можем знать, что произошло на самом деле, потому что нарратив зафиксирован как оружие против Трампа и его избирателей.



А сейчас переключим передачу. Вы помните жестокие беспорядки, грабежи на миллиарды долларов и разрушение деловых районов в Миннеаполисе, Чикаго, Атланте, Сиэтле, Портленде, Нью-Йорке и многих других городах? Очевидно, что эти жестокие беспорядки были результатом организованного заговора. ФБР и прокурор США не проводят расследования этих реальных беспорядков, реальных разрушений и настоящих убийств. Эти беспорядки не были каким-то выдуманным "восстанием Трампа". Они были реальными. И нет расследования ФБР. По этим беспорядкам никакой прокурор США обвинение в заговоре не выдвигает.



Что еще нужно знать? ФБР охотится за обычными, хорошими, порядочными американцами, которых можно обвинить в чем угодно, и пресститутки сообщат об этом как о факте. ФБР не интересуется настоящими беспорядками, порчей недвижимого имущества, реальными убийствами. ФБР и и. о. прокурора США Шервин не выдвигают обвинений против Antifa и Black Lives Matter. Они выдвигают обвинения против американцев Трампа и против Proud Boys*.



Reuters сообщает, что Энрике Таррио, лидер Proud Boys, - явно не сторонник превосходства белой расы, является тайным осведомителем полиции. Это может быть правдой, а может и нет. Нет сомнений в том, что в Proud Boys внедрились полицейские органы. Мы даже не можем быть уверены в том, что эта организация не была создана секретными агентами ФБР. С другой стороны, в отношении Таррио ФБР может просто вести операцию по дискредитации, чтобы отстранить его от руководства. Поскольку пресститутки и демократы демонизируют Proud Boys в качестве "экстремистской организации", то тот факт, что во главе организации стоит латиноамериканец, не вписывается в повествование истеблишмента. Истеблишменту необходимо удалить Таррио и поставить на его место белого мужчину. Поскольку все белые люди являются "системными расистами", то как только Proud Boys возглавит белый мужчина, они трансформируются в "экстремистскую организацию сторонников превосходства белых" и будут по определению виновны во всем, что угодно.



Переключитесь на Covid. Весь мир в заточении, все обязаны носить неэффективные маски, поспешно вакцинироваться непроверенной вакциной. Тест PCR Covid был дезавуирован его создателем как вводящий в заблуждение. Все случаи смерти от других причин регистрируются как смерти от Covid. Масса людей потеряла работу из-за локдаунов, и теперь они не в состоянии погасить свои долги. О случаях сезонного гриппа больше не сообщается, и их приравнивают к случаям Covid. Из-за всей этой неразберихи вопрос о том, откуда взялся Covid, остался без внимания.



Конечно, обвинять в этом Китай - значит демонизировать Китая. Факты указывают в другую сторону и не подтверждают этот нарратив. Существует множество доказательств того, что д-р Фаучи из Национального института здравоохранения финансировал "исследование увеличения функциональности коронавируса" в лаборатории Уханя в Китае. И это не теория заговора. Это - зафиксированные данные.



"Исследования увеличения функциональных возможностей" связаны с облегчением распространения вируса. Зачем проводилось это исследование? Ответ истеблишмента состоит в том, что эти исследования необходимы для получения научного понимания того, как подготовиться к смертельной пандемии. Сначала вы создаете очень заразный патоген, а затем ищите знания о том, как разработать вакцину, защищающую от него.



Исследования по повышению заразности вирусов граничат с ведением незаконной биологической войны. Перенес ли Фаучи свои исследования в Китай, чтобы избежать нарушения конвенции о биологической войне? Ускользнул ли вирус из лаборатории Уханя или же финансирование исследований в Китае со стороны США было подготовкой к тому, чтобы когда вирус выпустят с целью получить больший контроль над населением, Китай взял на себя вину? Теории заговора возникают, когда не ведется надлежащего расследования.



Все это может показаться надуманным, согласен. Но теории заговора окружают нас. Какие же из них ложные, а какие истинные? У нас есть заговор 11 сентября о том, что человек, прятавшийся в пещере в Афганистане, разрушил Всемирный торговый центр и часть Пентагона. Заговор по поводу "оружия массового уничтожения" Саддама Хусейна. Заговор против Асада о "применении Асадом химического оружия". Заговор против России о "русском вторжении" и "вмешательстве в выборы в США". У нас есть заговор Russiagate против Трампа. А теперь еще и заговор о "насильственном штурме Капитолия".



Причина того, что демократии терпят поражение, заключается в том, что дезинформация вызывает смертельные атаки на демократию и гражданскую свободу так, что люди эти атаки распознать не могут.



Что нужно для того, чтобы заставить людей требовать от своей власти проведения равного расследования реальных беспорядков Antifa и BLM, а также притворного "штурма Капитолия" сторонниками Трампа, обеспокоенными тем, что они считают украденными выборами?



Что нужно для того, чтобы людям потребовалось узнать, почему Национальные институты здравоохранения США финансировали исследования, которые сделали Covid заразным и легко распространяемым?



Почему мы не знаем, как появился Covid?



Разве это не заговор, когда СМИ говорят в один голос - голос Истеблишмента? Почему объяснения контролируются, а альтернативные объяснения подвергаются цензуре? Понятно, что это заговор.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности. Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



Copyright © Paul Craig Roberts



*The Proud Boys - крайне правая политическая организация, состоящая только из мужчин, которая пропагандирует и участвует в политическом насилии в Соединенных Штатах и Канаде. Источник - СвободнаяПресса

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