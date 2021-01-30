Как и зачем военные Мьянмы устроили госпереворот? - К.Сенин

16:10 01.02.2021

Генеральская уборка: военные в Мьянме устроили госпереворот

От власти отстранили лидера страны Аун Сан Су Чжи и других представителей правящей "Национальной лиги за демократию"



Кирилл Сенин



Жители Мьянмы с утра проснулись, по сути, в другой стране - без работающей сотовой связи и почти без интернета, но зато с новым руководством и в условиях введенного им режима чрезвычайного положения. Минувшей ночью военная хунта устроила госпереворот, утверждая, что таким образом избавляет сограждан от необходимости жить с руководителями, которые участвовали в махинациях на ноябрьских парламентских выборах. Подробности - в материале "Известий".



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От всех должностей отстранили нынешние власти страны - Аун Сан Су Чжи, фактического руководителя страны. Помимо поста лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) обладательница Нобелевской премии мира за 1991 год занимает должности государственного советника и министра иностранных дел. Военные в ходе утренних рейдов в правительственном квартале задержали также президента страны Вин Мьина и членов руководства.



"Представители НЛД в мьянманских штатах и регионах также были арестованы, а некоторые журналисты и другие лица скрылись, чтобы избежать арестов", - пишет The Financial Times со ссылкой на работающего в Рангуне (Янгоне) иностранного дипломата. Международный аэропорт в крупнейшем городе страны не закрыт, не работают банки. В эфире выходит единственный телеканал - контролируемый военными Myawaddy TV.



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Военные объявили, что, согласно конституции, пост президента переходит к вице-президенту Мьин Све. Он же и подписал указ о введении режима ЧП сроком сразу на один год. При этом фактическим лидером государства стал главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаин. Помимо прочих "подвигов", именно он считается одним из главных инициаторов массовых расправ с рохинджа - мусульманским меньшинством в преимущественно буддистской стране. Представители Организации Объединенных Наций призывали судить его за преступления против человечности и геноцид.



Атмосфера возможного путча в Мьянме буквально витала в воздухе с момента выборов в ноябре прошлого года - еще до голосования генерал Мин Аун Хлаин обвинил правительство в "многочисленных нарушениях" избирательного законодательства. По итогам вторых в современной истории республики демократических выборов НЛД получила 83% из числа всех мандатов, заняв 396 из 476 мест.



Выступающая от имени военных Партия солидарности и развития Союза объявила о массовых фальсификациях и отказалась признать результаты голосования. В конце января военные уже открыто говорили о готовности поменять власть в стране насильственным путем, если их обвинения в нечестных выборах останутся без реакции властей. Жалобы военных в Верховный суд удовлетворены не были, избирком также не нашел подтверждений фактов подлога в ходе голосования.



"Подрыв перехода к демократии"



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Последние события в Мьянме уже осудили ООН, Соединенные Штаты и Австралия. Так, генсек Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил задержание президента и госсоветника страны. Административный глава международного сообщества призвал военное руководство уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм, а также разрешать любые разногласия путем мирного диалога.



В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки отмечается, что "США встревожены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги для подрыва перехода страны к демократии". О ситуации в азиатском государстве президента Джо Байдена информирует его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан. Вашингтон продолжает поддерживать "демократические институты Бирмы" (власти США по-прежнему используют это название страны, от которого правительство республики отказалось в 1989 году) и призывает "военных и другие стороны придерживаться демократических норм и принципов верховенства закона", а также отпустить задержанных, добавила Псаки.



Официальный представитель американской администрации также пригрозила, что США "примут меры против ответственных" за переворот, если его организаторы не пойдут на попятную. Издание Politico полагает, что речь идет не о каких-то силовых шагах, а исключительно об экономических санкциях. Во всяком случае, именно меры экономического характера в отношении Мьянмы активно применяла администрация Барака Обамы (в которой Байден занимал пост вице-президента), чтобы поддерживать демократические преобразования. В стране, которой на протяжении нескольких десятилетий правили военные, эти изменения начались в 2000-е годы.



Затормозили реформы



Дату госпереворота крайне трудно считать случайной. Именно 1 февраля должны были состояться первая сессия парламента нового созыва и первое заседание правительства, которое возглавили гражданские чиновники. Вполне возможно, что именно триумф НЛД на парламентских выборах стал поводом для осуществления силового сценария смены власти военными, столкнувшимися с перспективой едва ли не полной утраты полномочий.



"Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи по-прежнему в почете в своей стране, хотя она и частично утратила свою международную славу, отказавшись осудить преступления военных Мьянмы против рохинджа - мусульманского меньшинства, - отмечает телекомпания ABC News. - Считается, что с момента ее прихода к власти в 2015 году у нее была неписаная договоренность о разделении полномочий с военными, что позволило правительству получить видимость демократической легитимности на время идущих уже десятилетие реформ".



Пока трудно спрогнозировать, по какому пути Мьянму хотят повести военные, и тем более трудно представить, что этот курс будет связан с дальнейшей либерализацией. "Переворот стал резким откатом от пусть и частичного, но при этом значительного прогресса на пути к демократии, которого Мьянма добилась за последние годы, последовавшие за начавшимися в 1962 году пятью десятилетиями военного правления и международной изоляции, - пишет АР. - Нынешние события также стали шокирующим низвержением с вершин власти для Аун Сан Су Чжи, которая на протяжении многих лет возглавляла демократическую борьбу, находясь под домашним арестом, и была удостоена Нобелевской премии мира за свои заслуги".