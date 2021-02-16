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В Туркменистане соорудили и готовятся открыть 60-метровый памятник поэту Махтумкули ФрагиВ Туркменистане соорудили и готовятся открыть 60-метровый памятник поэту Махтумкули Фраги
16:24 01.02.2021

Вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова, во время заседания Кабмина Туркменистана 29 января, доложила президенту Гурбангулы Бердымухамедову о подготовке к открытию нового памятника поэту Махтумкули Фраги, передает госинформагентство ТДХ.

Новый 60-метровый монумент откроют ко Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, который отмечается в Туркменистане 27 июня.

В честь этого события, как рассказала Маммедова, запланированы онлайн-встречи с зарубежными деятелями культуры. Кроме того, у памятников Махтумкули, установленных в разных странах мира, пройдут конференции и литературные чтения.

Глава государства отметил, что мероприятия с участием иностранных мастеров искусств станут важным вкладом в популяризацию литературного и философского наследия Махтумкули и поручил Маммедовой организовать намеченные торжества на высшем уровне.

Построить новый памятник Махтумкули Бердымухамедов распорядился в 2017 году. Как сообщил в 2018 году сайт "Туркменистан Золотой век", монумент будет изготовлен по проекту скульптора Сарагта Бабаева.

60-метровый памятник установят на возвышенности в предгорьях Копетдага, недалеко от тропы здоровья.

"Чтобы увековечить образ великого мыслителя потребуется около тысячи тонн бронзы", писало тогда издание.

Источник - Хроника Туркменистана
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