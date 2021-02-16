В Туркменистане соорудили и готовятся открыть 60-метровый памятник поэту Махтумкули Фраги

16:24 01.02.2021

Вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова, во время заседания Кабмина Туркменистана 29 января, доложила президенту Гурбангулы Бердымухамедову о подготовке к открытию нового памятника поэту Махтумкули Фраги, передает госинформагентство ТДХ.



Новый 60-метровый монумент откроют ко Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, который отмечается в Туркменистане 27 июня.



В честь этого события, как рассказала Маммедова, запланированы онлайн-встречи с зарубежными деятелями культуры. Кроме того, у памятников Махтумкули, установленных в разных странах мира, пройдут конференции и литературные чтения.



Глава государства отметил, что мероприятия с участием иностранных мастеров искусств станут важным вкладом в популяризацию литературного и философского наследия Махтумкули и поручил Маммедовой организовать намеченные торжества на высшем уровне.



Построить новый памятник Махтумкули Бердымухамедов распорядился в 2017 году. Как сообщил в 2018 году сайт "Туркменистан Золотой век", монумент будет изготовлен по проекту скульптора Сарагта Бабаева.



60-метровый памятник установят на возвышенности в предгорьях Копетдага, недалеко от тропы здоровья.



"Чтобы увековечить образ великого мыслителя потребуется около тысячи тонн бронзы", писало тогда издание.