Дилмурод Набиев возглавил Каршинский госуниверситет в Узбе

18:11 01.02.2021

Дилмурод Набиев, ранее занимавший пост министра физической культуры и спорта, назначен ректором Каршинского государственного университета.



Дилмурод Хамидуллаевич Набиев постановлением правительства от 30 января назначен ректором Каршинского государственного университета, сообщило Министерство юстиции.



Ранее Дилмурод Набиев был освобожден от должности министра физической культуры и спорта, которую он занимал с июля 2018 года.