Неонацисты в США совершают больше терактов, чем исламисты, - L"Espresso

19:46 01.02.2021 Убийственный потенциал многих группировок в составе американских ультраправых растет, пишет L’Espresso. За последние полтора года праворадикалы совершили более 90% террористических актов в США. Массовые убийства, атаки на меньшинства - дело их рук. Органы правопорядка практически бессильны.



L"Espresso (Италия): неонацистские группировки в США совершают больше терактов, чем исламские террористы



Свыше половины из 893 террористических актов, совершенных в Соединенных Штатах с 1994 года по сегодняшний день, были организованы расистскими и ультраправыми группировками. Их члены внедрились даже в ряды полиции и вооруженных сил. Сегодня они угрожают демократии, являясь одной из ключевых проблем для президента Байдена



Паоло Бьондани (Paolo Biondani), Лео Систи (Leo Sisti)



Политическая ненависть. Легкодоступное оружие. Расизм. Слабые законы. Неконтролируемая пропаганда в интернете. Фейковые новости. Кризис в экономике и здравоохранении. Конспирология. Пособничество военных, полиции и реакционных политиков. Прикрытие, которое впервые предоставлялось при участии президента Соединенных Штатов. Это сочетание факторов после поражения Дональда Трампа и инаугурации Джозефа Байдена создает взрывоопасную гремучую смесь.



Демократы одержали победу на выборах, также получив большинство в Палате представителей и в Сенате, но в Америке до сих пор сохраняется раскол. Она не оправилась от нанесенного ей удара: территориальный, социальный и идеологический разлад представляется необратимым. В этой ядовитой атмосфере эксперты опасаются возникновения новых волн политического насилия и возможной эскалации внутреннего терроризма. Подрывной деятельности правых при поддержке со стороны институтов. Как в самые мрачные годы итальянской демократии.



Тревогу в связи с воплощением в Америке "стратегии напряжения" забила сама федеральная полиция. "В последние несколько лет у нас было больше жертв внутреннего терроризма, чем международного", - заявил заместитель директора ФБР Майкл МакГэррити (Michael Mc Garrity), выступая в парламенте. Еще в июне 2019 года он подчеркивал, насколько опасны сторонники идеи превосходства белой расы: "Наиболее склонные к применению насилия экстремисты все чаще используют социальные сети для распространения своей пропаганды, вербовки новых адептов своих убеждений, выбора мишеней и публикации ненавистнических сообщений в глобальных масштабах".



Обновленные данные свидетельствуют о росте убийственного потенциала многих группировок в составе американских ультраправых. Специалисты Центра стратегических международных исследований зафиксировали все осуществленные и предотвращенные (путем конфискации оружия и боеприпасов) теракты в США с 1994 года до сегодняшнего дня: в исследовании, обновленном в мае 2020 года, таковых насчитали 893. Свыше половины из них были организованы неонацистами, расистами или сторонниками суверенитета. В течение 14 лет люди погибали от рук правых террористов. За последние полтора года праворадикалы совершили более 90% террористических актов.



В эти недели десятки праворадикальных группировок опубликовали видеозаписи и заявления, в которых они обвиняют демократов в мошенничестве на выборах, хотя все обвинения Трампа оказались ложными, и в открытую воспевают "гражданскую войну". Эти слова затрагивают больные места в федеральном государстве, до сих пор сохраняющем след исторического конфликта (в котором погибло свыше 600 тысяч человек) между рабовладельческими южными штатами и северным союзом, выступавшим против сепаратистов. Расистские движения до сих пор существуют, пустив глубокие корни, объединяясь сегодня с неонацистскими, реакционными и религиозными группировками, ежедневно публикующими в интернете бесконечное множество сообщений, разжигающих ненависть к демократам, иммигрантам, евреям и всевозможным меньшинствам, призывающих к оружию "истинных патриотов", распространяющих списки "врагов, с которыми необходимо бороться", призывы "стрелять в политиков и журналистов", списки умеренных республиканцев, на которых клеится ярлык "предателей Трампа".



Теперь в ходе расследований печально известного штурма здания парламента в Вашингтоне, прервавшего 6 января ритуальную процедуру проверки после избрания Байдена, выясняется, что среди бунтующих были десятки военных, полицейских, ветеранов войны и чиновников государственного аппарата. В числе арестованных оказались также лидеры и активисты самых известных группировок праворадикалов: Proud Boys ("Гордые парни"), Oath Keepers ("Верные клятве"), Three Percenters ("Трехпроцентники"), Boogaloo и другие. В последние годы многие террористы оказались связаны именно с их вооруженным ополчением.



Еще один тревожный факт состоит в том, что нападение на Капитолийский холм было спланированным: сам Трамп назначил его дату и цель в пресловутых сообщениях, обернувшихся для него закрытием доступа к социальным сетям и вторым импичментом. ФБР перехватило в прямом эфире все приготовления протестующих, предварительно задержав одного из лидеров "Гордых парней", организации нацистско-фашистского толка (которая в эти дни публикует антидемократические цитаты Муссолини), уже несколько месяцев поддерживающей Трампа. В связи с тем, что нападение носило спланированный характер, а силы безопасности при этом не были подготовлены и занимались выявлением огромного количества протестующих в форме, возникают серьезные подозрения о подрывном проникновении правых сил в состав отрядов полиции, призванных с ними бороться.



Об этой проблеме открыто сообщили Комитету по гражданским правам Конгресса США. На внеочередном заседании 29 сентября прошлого года председатель комитета республиканец Джейми Раскин (Jamie Raskin), впервые предъявил общественности полную версию досье ФБР (ранее представленного с необходимыми пропусками) со следующим предостережением: "Проникновение сторонников идеи превосходства белой расы в ряды полиции может спровоцировать злоупотребление властью и пассивную толерантность к расизму".



Комитет вызвал в качестве свидетеля и бывшего неонациста Фрэнка Миинка (Frank Meeink), 1975 года рождения, на сегодняшний день раскаявшегося в прежних взглядах. История его жизни легла в основу фильма "Американская история Икс" (American History X). Фрэнк вырос в Филадельфии в проблемной семье: мать-алкоголичка, отчим - распускавший руки наркоман. В 13 лет Фрэнк примкнул к нацистам-скинхедам, став вскоре одним из их лидеров. Он гордо носил татуировки: изображение свастики на шее "в доказательство вечной верности" и слово "с-к-и-н-х-е-д" на костяшках пальцев.



В 17 лет Фрэнка арестовали за похищение человека и покушение на убийство женщины. Отсидев три года, он вышел на волю другим человеком. Пишет книги, разъезжает по Соединенным Штатам, рассказывая о своем "нисхождении в преисподнюю". Сегодня он может предоставить парламентариям рассказ из первых рук.



"В 1991 году в Университете Темпл в Филадельфии я познакомился с двадцатью членами Союза белых студентов. Они сказали нам: „Постригитесь, удалите татуировки и идите на службу в армию или в полицию". Двое из них потом стали полицейскими".



В Балтиморе на собрании двух неонацистских группировок - "Национал-социалистического движения" (National-socialist movement) и "Дела СС" (SS Action) - Фрэнк присутствовал при разъяснении, почему носить форму так важно: "Чтобы иметь возможность фабриковать преступления, совершенные черными, преследуя две цели: лишать их избирательного права и не давать им владеть оружием".



День рождения Гитлера праздновался в Лихае, штат Пенсильвания, с христианской организацией Posse Comitatus: "Ее руководитель Марк Томас (Mark Thomas) читал нам лекции о Библии. Потом мы упражнялись в стрельбе у него в саду, чтобы „уничтожить Содом и Гоморру". Мы должны были пройти военную подготовку, чтобы вступить в ряды полиции".



"В Алабаме, в Монтгомери, - вспоминает Фрэнк, - нас было человек сто на слете Фронта арийской молодежи, и один из руководителей, Билл Риччо (Bill Riccio), советовал нам пойти служить в армию".



Майк Джерман (Mike German), бывший агент ФБР, много лет работавший под прикрытием в неонацистских группировках, тоже подтвердил на слушаниях в парламенте, что масштабы внедрения в ряды полицейских и военных очень серьезны. "Наши внутренние расследования с 2000 года подтверждают наличие связей между сторонниками идеи превосходства белой расы и сотрудниками полиции: эти связи с праворадикальным ополчением были разоблачены в Алабаме, Калифорнии, Коннектикуте, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мичигане, Небраске, Оклахоме, Орегоне, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии". Осведомленный о расследованиях глава антитеррористического ведомства ответил ему, что предпринять какие-либо меры было невозможно, "потому что наша конституция отстаивает свободу мнений, и это касается в том числе и сотрудников полиции".



Джерман перечислил также множество недавних эпизодов начиная с шерифов в Калифорнии, которые во время протестов против убийств темнокожих надевают бронежилеты с символикой "Верных клятве", до полицейских из Филадельфии, братающихся на одном из собраний с "Гордыми парнями". После его ошеломляющих показаний депутат от Демократической партии Александра Окасио Кортес (Alexandra Ocasio Cortez) спросила у него, почему в рядах полиции оказывается такое количество сторонников идеи превосходства белой расы: "Мы продолжаем вести бесконечные разговоры об этой проблеме, так и не находя никакого решения. Почему положение настолько усугубилось?" Ответ Джермана: "Прокуратуре трудно вести расследование в отношении полицейских, прежде всего из-за того, как написаны законы. А у министерства юстиции нет никакой стратегии".



Тем не менее все террористы причисляют себя к конкретным идеологиям, пропагандируемым известными организациями. Неонацисты входят в галактику сторонников идеи превосходства белой расы, включающей в себя исторические расистские группировки, такие как Ку Клукс Клан, - их всех объединяет одна идея. Одним из ее ответвлений является теория "большой подмены", поддерживаемая также европейскими правыми и предполагающая существование всемирного заговора иммигрантов, задумавших занять места белых жителей Запада.



Эти теории подтолкнули на преступления самых страшных террористов последних лет, таких как Патрик Крузиус (Patrick Crusius), техасский расист, который 3 августа 2019 года убил 23 латиноамериканцев в супермаркете в Эль-Пасо, и Дилан Руф (Dylan Roof), 19-летний молодой человек, убивший в 2015 году девять прихожан в церкви Чарльстона, ставшей символом освобождения темнокожих. Эти два убийцы, были названы потом виновными во многих других нападениях на синагоги, мечети и места встреч меньшинств.



В эпоху интернета самые страшные массовые убийства плодят множество подражателей. Брентон Таррант (Brenton Tarrant), в марте 2019 года зверски убивший 50 мусульман в Крайстчерче в Новой Зеландии, следовал примеру Андерса Брейвика (Anders Breivik), сторонника идеи превосходства белой расы, который в 2011 году убил 77 невинных людей в Норвегии. На обойме Таррант написал также имя Луки Траини (Luca Traini), итальянского неофашиста (бывшего кандидата от партии "Лига"), в 2018 году устроившего беспорядочную стрельбу на улицах города Мачераты, ранив шестерых иммигрантов. Импульс подражателей вызывает теперь беспокойство следователей в Вашингтоне: штурм парламента может спровоцировать новые нападения. При этом в американских законах выявляются серьезные лакуны.



После терактов 11 сентября 2001 года, до сих пор считающихся самыми тяжкими за всю историю подобных преступлений (2977 жертв), республиканцы и демократы вместе проголосовали за крайнее ужесточение законов в отношении "Аль-Каиды"*, применяемых также в отношении ИГИЛ** и любой другой формы международного терроризма. Разведка может в массовом порядке устанавливать прослушку, полиция может обвинять в содействии даже тех членов группировок, вся функция которых сводилась к предоставлению мобильного телефона или адреса в интернете. При этом данные нормы не применяются к внутреннему терроризму.



Праворадикалы нападают на демократию, пользуясь при этом конституционными правами на свободу мнений и собраний. Судьи дают полиции разрешение на прослушивание телефонов американских граждан лишь при рассмотрении тяжких преступлений. Установка наблюдения за политическими организациями запрещена. Таким образом, расследования сосредотачиваются на непосредственных исполнителях убийств и массовой резни. Обвинения редко предъявляются идеологам, повлиявшим на этих людей и сформировавшим их радикальные позиции. При этом в будущем эксперты ожидают увеличения количества терактов и более широкого распространения политической ненависти.



После четырех лет у власти и постоянного вранья Трамп снял табу с групп сторонников идеи превосходства белой расы и встал на их защиту. Он подтолкнул Республиканскую партию к крайне правым позициям, изолировав умеренных. Он бросался с нападками на ФБР и другие федеральные агентства, защищая себя. Он боролся с иммигрантами и оскорблял их. Воодушевляясь сообщениями президента, лидеры расистских группировок внесли свой вклад в "преступления, совершенные на почве ненависти" против афроамериканцев, иммигрантов и меньшинств в целом. В 2019 году ФБР зарегистрировало свыше 7 тысяч таких преступлений на федеральном уровне (20 в день), а к ним следует добавить бесконечные случаи в каждом отдельно взятом штате. Трамп отстаивал право на покупку оружия, даже в супермаркете. И посадил в Верховный суд судей-ультраконсерваторов. Пожизненно исполняя свои обязанности, они критикуют проекты демократов, направленные на сокращение распространения оружия и снижение количества совершаемых убийств, на данный момент одного из самых высоких в мире.



Наследие Трампа рискует сказаться также и на текущих и будущих расследованиях. Знаменитый ветеран ФБР Томас О"Коннор (Thomas O" Connor), 23 года проработавший в спецгруппе, боровшейся против "Аль-Каиды" и ИГИЛ, но также арестовавший и многих американских террористов, рассказал НКО ProPublica в интервью 7 января о "растерянности и отсутствии мотивации" среди полицейских, которые расследуют дела правых подрывников: "Если страной правит президент, не делающий никаких заявлений, чтобы бороться с этими группировками, и даже делающий нечто совершенно обратное, ни о каком энтузиазме не может быть и речи", потому что "законы тебе не помогают", а "верховный главнокомандующий тебя не поддерживает".



* террористическая организация, запрещена в РФ

** террористическая организация, запрещена в РФ Источник - ИноСМИ

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