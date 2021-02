Польскую журналистку Агнешку Пикулицку (фото) домогались прямо в Узбекском МИДе

19:48 01.02.2021

Польская журналистка пожаловалась на домогательства сотрудника МИДа и отказ в аккредитации



Журналистка из Польши Агнешка Пикулицка, проживающая в Узбекистане и пишущая статьи для The Guardian, Al Jazeera, The Diplomat и Eurasianet, рассказала о домогательстве со стороны сотрудника МИД, а затем давлении при попытке получить аккредитацию.



Журналистка Агнешка Пикулицка (Agnieszka Pikulicka), член коалиции "Женщины в журналистике" (нью-йоркская некоммерческая организация), постоянно проживающая в Ташкенте, сообщила о домогательстве со стороны сотрудника Министерства иностранных дел Узбекистана, а затем давлении при попытке получить аккредитацию. Об этом она написала в Twitter 1 февраля.



По ее словам, МИД окончательно отклонил ее заявку на аккредитацию спустя шесть месяцев, хотя по законодательству срок рассмотрения составляет не более двух месяцев. Причиной отказа стала работа на другие СМИ, а не только на аккредитованное издание, отметила она.



"На то, чтобы придумать оправдание, у них ушло шесть месяцев. Вот история моих отношений с МИДом. В прошлом году я получила аккредитацию, и в МИДе за мной закрепили [сотрудника] по имени Рустам. Поначалу он казался полезным, но вскоре стало ясно, что он интересуется больше, чем просто работой. Он пытался поцеловать меня и, несмотря на отказ, продолжал обращаться ко мне с предложениями встретиться", - заявила журналистка.



Агнешка Пикулицка утверждает, что сотрудник МИДа продолжал присылать ей сообщения, которые "она не хотела получать", поэтому через несколько дней она "вежливо объяснила, что ее не интересуют никакие контакты, кроме работы".



"Его реакция: Почему? У тебя есть парень? Я должна была быть вежливой, так как, в конце концов, я ждала аккредитации месяцами. После того, как сексуальные домогательства закончились, началось давление. Поначалу, ничего особенного: он попросил меня написать положительную статью о карантине, потому что „слишком много негативных новостей". Я сказала, что не буду писать, потому что в то время я была за пределами Узбекистана", - сказала она.



Несколько месяцев журналистка не могла вернуться в Узбекистан из-за закрытых границ.



"Были чартерные рейсы, но министерство не разрешило мне покупать билет (который в любом случае стоил более 500 долларов в одну сторону). В августе сотрудник снова сказал, что мне нужно написать положительную статью. Это был пик пандемии, вспыхивали коррупционные скандалы, у людей в Узбекистане не было средств к существованию, и тысячи людей продолжали жить в условиях вынужденного переселения после обрушения плотины в Сардобе. Наряду с миллионами других проблем. Я спросила его, какую положительную статью я могла бы написать в такой ужасный момент. Мне сказали, что я не объективна и не журналист. Я разозлилась и сказала ему, что напишу на него жалобу, что и сделала на следующий день", - рассказала она.



Агнешка Пикулицка сообщила, что Рустам удалил их переписку в Telegram, но у нее сохранилось несколько скриншотов.



"После жалобы мне никто не ответил. Я повторно подала заявку на аккредитацию, и ответ пришел только сегодня. Не сомневаюсь, что официальная причина отклонения моей заявки - всего лишь предлог. На самом деле власти Узбекистана не хотят, чтобы иностранные журналисты писали о проблемах, им не нужна такая огласка. Им нужны статьи о туризме и несуществующем развитии. Напоминаю, что я единственный англоязычный журналист, постоянно проживающий здесь", - указала журналистка.



Она добавила, что в МИДе ей посоветовали подавать заявку на отдельную аккредитацию каждый раз, когда хочет написать статью.



"Катаюсь по полу от смеха, поскольку для ее получения требуется не менее двух месяцев (но это также может занять восемь месяцев). В итоге я могу написать максимум шесть статей в год. Спасибо, ребята, это очень полезно", - написала Агнешка Пикулицка.



В МИД Узбекистана ситуацию пока не прокомментировали.



Агнешка Пикулицка - независимый журналист родом из Польши, последние несколько лет освещает политические и общественные темы на постсоветском пространстве, в Южной Азии и на Ближнем Востоке, сообщается на ее личном сайте. Ее работы публикуются в Al Jazeera English, The Guardian, Eurasianet, The Diplomat и многих других англоязычных и польских СМИ. В настоящее время она сфокусирована на освещении изменений, происходящих в Узбекистане с момента прихода к власти президента Шавката Мирзиеева, и проблемах, с которыми сталкивается узбекское общество в переходный период.



Ранее она работала редактором журнала New Eastern Europe, редактором и членом правления портала E-International Relations, соредактором изданий Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives и Migration and the Ukraine Crisis: A Two-Country Perspective.