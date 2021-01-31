 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые люди? Илон Маск успешно чипировал обезьяну
19:49 01.02.2021

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отчитался об успешном чипировании обезьяны, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, предприниматель сообщил об очередном эксперименте своей компании Neuralink в социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций. В разговоре с одним из пользователей, который спросил Маска о последних разработках Neuralink, он заявил, что в компании появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге.

Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга, - уточнил Маск.
По его словам, чип полностью скрыт под кожей животного без вреда для него.

Основатель SpaceX подытожил, что в Neuralink созданы "лучшие условия для обезьян".

В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг, - признался предприниматель.
Также в разговоре с пользователями Маск заявил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.

Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет, произведенный одноименной американской компанией - ред.) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг, - объяснил устройство импланта владелец Neuralink.
В августе 2020 года Маск рассказал, что специалисты его компании Neuralink успешно чипировали свиней. Инженерам удалось вживить имплант в мозг животных, а затем извлечь его без вреда для их здоровья. С помощью чипа ученые смогли следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи. Neuralink была основана в июле 2016 года.

Источник - zakon.kz
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