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|Путин возложил цветы к могиле Ельцина
22:01 01.02.2021
Российский лидер Владимир Путин по случаю 90-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве.
"Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории - можно сказать, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства, единого и целостного", - сказал Путин.
Он отметил, что Ельцин "никогда не боялся брать на себя ответственность" - это была его отличительная черта.
Как уточняет РИА Новости, ранее в этот день цветы к могиле Ельцина возложили его вдова Наина Ельцина, а также сотрудники "Ельцин Центра", друзья и соратники политика.
1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991-го по 31 декабря 1999 года.