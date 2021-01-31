Путин возложил цветы к могиле Ельцина

22:01 01.02.2021

Российский лидер Владимир Путин по случаю 90-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве.



"Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории - можно сказать, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства, единого и целостного", - сказал Путин.



Он отметил, что Ельцин "никогда не боялся брать на себя ответственность" - это была его отличительная черта.



Как уточняет РИА Новости, ранее в этот день цветы к могиле Ельцина возложили его вдова Наина Ельцина, а также сотрудники "Ельцин Центра", друзья и соратники политика.



1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991-го по 31 декабря 1999 года.



