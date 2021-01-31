Мирзиеев-сан предложил открыть в Узбе школу каллиграфии

00:50 02.02.2021

Президент предложил открыть школу каллиграфии

В Узбекистане исчезают школы каллиграфии, сказал Шавкат Мирзиеев, посещая будущий Центр исламской цивилизации. Он предложил открыть школу древнего каллиграфического искусства.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил открыть школу древнего каллиграфического искусства. Об этом он заявил 29 января во время ознакомления с ходом строительства Центра исламской цивилизации, сообщает корреспондент "Газеты.uz".



"К сожалению, у нас исчезают школы каллиграфии. Осталась только одна под руководство Хабибуллы ака… В мусульманских странах искусство каллиграфии очень развито. Например, в Турции. Поэтому у меня есть предложение, Абдулла Нигматович (Арипов, премьер-министр - ред.), создать школы каллиграфии. Они могут быть внутри творческих школ", - заявил глава государства.



Шавкат Мирзиеев привел в пример письменность японского языка, где "в каждой запятой, точке, изгибах есть смысл".



"Если мы не создадим эту школу, мы сильно отстанем от других… Кто-то может сказать, где это понадобится? Понадобится. Сейчас мы открываем крупные научные учреждения, меняется отношение к языкам… Из-за границы можно привезти на 3−4−5 лет хороших каллиграфов и организовать школу каллиграфии", - отметил он.



Абдулла Арипов предложил открыть факультативные курсы в религиозных школах, средних школах и в Республиканском художественном колледже им. Бенькова и минимум раз в год проводить конкурсы.



Ранее мы писали, что во время посещения будущего Центра исламской цивилизации президент выразил надежду, что он "станет одной из основ третьего Ренессанса". Он поручил создать в нем научную среду, "достойную наших предков".