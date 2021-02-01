Самоорганизуется ли "белая Америка", - Сергей Самуйлов

00:55 02.02.2021

Внутриполитические установки демократов – путь к распаду Соединенных Штатов



Об авторе: Сергей Михайлович Самуйлов – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.



1.02.21



Президентские выборы в США и последующая острейшая политическая борьба показали, что американское общество раскололось на два непримиримых лагеря. С одной стороны, среднеклассовая "белая Америка", придерживающаяся традиционных человеческих ценностей, сама зарабатывающая, исправно платящая налоги и пока составляющая большинство населения. Именно она обеспечила Дональду Трампу победу в 2016 году и проголосовала за него в 2020-м. Опираясь на ее поддержку, Трамп за четыре года сумел увлечь за собой значительную часть Республиканской партии. При этом его поддерживал американский промышленный капитал.



С другой стороны, афроамериканцы, латиноамериканцы, женщины, ЛГБТ-сообщество, белые, готовые пресмыкаться перед расовыми и сексуальными меньшинствами. Эти группы составляют электорат Демократической партии. Их и демократов активно поддерживают господствующие в США либеральные СМИ (не менее 95% всех СМИ), социальные интернет-сети, международный финансовый капитал.



Демократы в силу демографических изменений в США – того, что вскоре белые могут утратить большинство, похоже, стали их рассматривать как какой-то исторически отработанный человеческий материал "вчерашнего дня". При этом и демократы, и СМИ, и университетская профессура упорно стараются привить белым чувство исторической вины за то, что их предки были рабовладельцами. Белые субпассионарии, утратившие волю к сопротивлению, смирились с такими установками. Но, похоже, среди белых их меньшинство.



Соответственно демократы и администрация Джозефа Байдена стремятся превратить прежде всего афроамериканцев, составляющих в перспективе приблизительно 13% населения и поколениями живущих на социальные пособия, в доминирующую, так сказать, расово-социальную силу в американском обществе. При таких устремлениях в предвыборной платформе демократов 2020 года появилась еще недавно казавшаяся немыслимой установка о необходимости выплаты черным "репараций" из-за того, что их предки когда-то были рабами. Собственно, по такому сценарию происходило мародерство и разграбление магазинов белых минувшим летом представителями движения "Жизни черных имеют значение".



Откуда взять деньги на репарации? Для демократов ответ очевиден – путем значительного повышения налогов, в первую очередь на среднеклассовую "белую Америку". Понятно, что белые будут всячески противодействовать этому.



Еще одной важной внутренней установкой демократов является сокращение финансирования и численности полиции в угоду афроамериканцам. Эти процессы уже идут в тех штатах и крупных городах, где у власти находятся демократы. Если оценивать данные процессы объективно, то это не что иное, как самоуничтожение важнейшей функции любого государства по поддержанию правопорядка на собственной территории. И вновь – реализация такой установки направлена против белых.



Наконец, администрация Байдена намерена предоставить 11 млн незаконных иммигрантов американское гражданство и тем самым значительно расширить электоральную базу Демократической партии. По сути, речь идет о том, чтобы создать в США однопартийную систему, точнее, однопартийную сверхлиберальную диктатуру.



В российских СМИ уже прозвучал термин "либеральный фашизм" в приложении к современным США. Это означает, что будет задавлено всякое инакомыслие, демократы постоянно будут себе обеспечивать "победы" на выборах с помощью фальсификаций, подтасовок и расширения электората за счет иммигрантов. А белые будут превращены во второсортных граждан, станут данниками черных, латиноамериканцев и представителей ЛГБТ. Не вызывает сомнений, что такое положение дел является идеалом для демократов.



Получится у этих сил достигнуть такого идеала? Вряд ли. Штурм Капитолия 6 января сторонниками Трампа убедительно продемонстрировал, насколько глубоко "белая Америка" ненавидит ориентированный на глобализм вашингтонский истеблишмент и готова противодействовать ему. Страх обуял демократов и вашингтонскую элиту, нагнавших около 25 тыс. военнослужащих на инаугурацию Байдена.



Что будет дальше, сказать очень сложно из-за крайней противоречивости и запутанности внутренней ситуации в США. Но можно предположить следующее. Если демократы, ФБР, СМИ, соцсети, суды продолжат преследование и травлю белых, которых после штурма они стали считать "внутренними террористами", "головорезами", проще говоря, неполноценными, то 75 млн, проголосовавших за Трампа, быстро самоорганизуются. У американцев развиты способности к самоорганизации. Они дадут вооруженный отпор.



Если Трамп откажется возглавить это движение, быстро будет найден более молодой и энергичный лидер среди белых националистов, например, известный Ричард Спенсер, идеолог и лидер "альтернативных правых". Вполне вероятно, что начнется процесс дезинтеграции США, лидером которого может стать штат Техас, присоединившийся к США как самостоятельное государство в середине XIX века.



Если демократы и либералы окажутся умнее, прекратят репрессии и будут стремиться к восстановлению единства нации, к чему призвал Байден в своей инаугурационной речи, то "белая Америка" все равно будет самоорганизовываться. Но это будет происходить медленнее. Белым необходимо сохранить и защитить свои традиционные ценности. Гипотетически можно предположить, что единство США тогда сохранится и постепенно, лет через десять, между противоборствующими сторонами будет достигнут консенсус.