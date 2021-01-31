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|Новым главой Экологической партии Узбекистана стал Нарзулло Обломурадов
01:54 02.02.2021
Нарзулло Обломурадов избран главой Экопартии
Новым главой Экологической партии избран Нарзулло Обломурадов. До этого он работал первым заместителем председателя Госкомэкологии.
Нарзулло Наимович Обломурадов избран председателем исполнительного комитета центрального совета Экологической партии Узбекистана. Об этом "Газете.uz" сообщили в партии.
На этом посту он сменил Комилжона Тожибоева, возглавлявшего партию с ноября 2020 года после назначения в октябре указом президента Бория Алиханова (руководил Экопартией с момента ее создания в январе 2019 года, а до этого - с августа 2009 года - Экологическим движением) сенатором.
Нарзулло Обломурадов с апреля прошлого года работал первым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Ранее возглавлял отдел контроля и координации деятельности Народной приемной Администрации президента.
Напомним, одновременно с Борием Алихановым сенатором был назначен руководитель партии "Адолат" Нариман Умаров. На этом посту его сменил Бахром Абдухалимов.
В октябре ожидается проведение выборов президента Узбекистана. Выдвигать кандидатов в президенты могут только политические партии.