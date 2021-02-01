 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый рекорд: 650 тысяч получили российское гражданство в 20 году
09:43 02.02.2021

По мнению авторов исследования, росту числа "новых россиян" способствует смягчение миграционной политики.

Обладателями российского гражданства в прошлом году стали более 650 тысяч человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По информации издания, это обновленный 15-летний рекорд.

"Положительное решение по 656,3 тысячи заявкам на предоставление гражданства РФ в минувшем году – абсолютный годовой максимум в XXI веке, предыдущий пик выдачи паспортов пришелся на 2005 год (свыше 500 тысяч)", - говорится в сообщении.
Большинство получателей российского гражданства составили выходцы из Украины (62,4%, или 409,5 тысячи человек), Таджикистана (9,7%, или 63,4 тысячи человек) и Казахстана (6,6%, или 43,4 тысячи человек) и Узбекистана (3,5%, или 23,1 тысячи человек). Кроме того, гражданами России стали 203 человека из Германии, 148 граждан США, 32 британца, 19 канадцев, семь швейцарцев и один японец.

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По мнению авторов исследования, росту числа "новых россиян" способствует смягчение миграционной политики.

Источник - uz.sputniknews.ru
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