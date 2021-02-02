США рухнут, как Британская империя, - Янь Сюэтун

10:37 02.02.2021 За следующее десятилетие Китай обгонит Америку по уровню влияния

Светлана Гомзикова



Америку ждет длительный упадок, который будет проходить по сценарию распада Британской империи. Такой прогноз для Соединенных Штатов в интервью немецкому изданию Der Spiegel дал известный китайский политолог, декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун.



Эксперт напомнил, что Соединенное Королевство, которое "долгое время было самой могущественной державой мира", распадалось и угасало в течение нескольких десятилетий. И США, по его мнению, ждет примерно то же самое.



При этом Сюэтун признался, что не видит в этом процессе ничего сверхъестественного, поскольку "все империи рано или поздно разрушаются".



Он отметил, что у каждой Великой державы есть три стадии жизненного цикла: расцвет, застой и упадок. И в этом плане в ближайшие тысячелетия ничего не изменится.



Прогноз китайского политолога интересным образом перекликается с данными, которые в ходе недавнего соцопроса получили эксперты Европейского совета по международным отношениям. На них ссылается в своей статье обозреватель другого немецкого издания - Frankfurter Allgemeine Клаус-Дитер Франкерберг.



Российские самолеты, танки и ракеты в Западном военном округе

В Европе многие с воодушевлением восприняли приход к власти в США новой администрации во главе с Джо Баденом, пишет он, однако это не отменило скепсиса по поводу будущего США. Опрос показал, что большинство населения из 11 стран ЕС не верит в то, что Байдену удастся взять под контроль американские проблемы, а также удержать положение Америки на мировой арене.



Так, в ФРГ 55% опрошенных считают, что за следующее десятилетие Китай обгонит США по уровню влияния. В Испании такого мнения придерживаются 79% респондентов, а в Италии - 72%.



Ждать ли, в таком случае, "заката США", как прогнозирует Янь Сюэтун? И в какой временной перспективе?



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила доцента Финансового университета при правительстве РФ, политолога Леонида Крутакова:



- Дело не в том, ждать или не ждать - мы ведь живем не в самореализующемся мире. Это, собственно говоря, не некий объективный процесс, который не связан с самими людьми - с нами. И, в том числе, с государством Соединенные Штаты Америки.



Ведь эта империя пошатнулась (как и Британская разрушилась) не потому, что она стала плохой или другой. А потому что появились игроки на политической арене, которые стали против этой системы играть. И игроки влиятельные.



В частности, Британская империя развалилась, потому что появились Соединенные Штаты, которые взяли на себя роль мирового финансового регулятора. В Англии очень много исследователей, которые уверены, что Вторую мировую войну страна проиграла, потому что статус мировой державы и мирового финансового регулятора перешел к США.



То же самое и сегодня наблюдается. Штаты рушатся не просто потому, что они рушатся, а потому что Китай, Россия, Индия заняли активную позицию и не хотят играть в рамках тех правил, которые выстроили для мира американцы.



Вспомним два проекта - Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство, которые схлопнулись еще при Обаме. Перед тем, как пришел Трамп.



"СП": - Что плохого в этих соглашениях?



- Это был качественно новый мир, где корпорации уравнивались в своих правах с государствами. То есть, вводился независимый арбитраж, и государство в этом арбитраже выступало таким же ответчиком, как, например, ExxonMobil, Роснефть или Газпром. В правах государство уравнивалось с коммерческой организацией. Социальные риски, страхи и основы государства (потому что государство, это, прежде всего, социальные обязательства) отрицались, как значимые, а признавались только коммерческие показатели.



Фактически это была революция, которая превращала все национальные государства в подразделения Федеральной резервной системы США.



Этот мир лопнул. И теперь, конечно, мы видим, как разваливается та империя, которая этот мир строила. Потому что в этот проект были вложены колоссальные средства, и огромные ставки на него делались. Все инвестиции последних лет (до ухода Обамы), они шли на строительство вот этой цифровой, единой, стандартизированной системы управления мировой экономикой. А, соответственно, и мировым политическим пространством.



Вот это рухнуло.



Проблема ведь не в том, что падают США, а в том, что параллельно поднимаются (как подтверждают и ответы европейцев) Китай, Россия и другие центры силы. Это пугает, а не развал США.



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"СП": - Пугает, в каком смысле?



- Развал мирового регулятора всегда дает другим странам больше возможностей. Но появление нового сильного игрока, который способен будет установить некие правила, пугает.



Какие это будут правила? Будут ли они индивидуалистские, как в случае с США, или это будет все-таки некий инклюзивный мир, где будут учитываться интересы других игроков. Вот главная проблема.



И выбор стоит простой: либо мы опять воспроизведем систему единоличного стандарта, либо все-таки придем к некоему коллективному договору межгосударственному, который будем выполнять. Договору, где не будет единого гаранта. Или двух гарантов, как это было недавно. Недавно гарантами были США и Советский Союз, а теперь США пока единственный гарант, ныне существующий, по факту.



Еще один важный момент. Наши имперские идеологи считают (и правильно считают), что инструментом господства имперского является, конечно, финансовая система.



Как британский фунт стерлингов был когда-то главной резервной и торговой валютой всего мира, так и доллар. Но при этом они забывают, что превосходство доллара обеспечивают не его какие-то уникальные качества - он же не привязан к золоту. Он не является стопроцентным эквивалентом некой безусловной ценности. А его преимуществом является социально-политическая система США, которая долгое время была примером для всего мира.



"СП": - "Сияющий Град на Холме" - так, кажется, они сами о себе говорили?



- Не только они. Большинству в мире казалось, что американская система выстроена правильно. Что она работает - все интересы учтены, каждый получает соответственно своим трудовым затратам. Что в основе ее конкурентность и справедливость. То есть, наверху только тот, кто доказывает превосходство своего превосходства над остальными.



Именно так большинство населения мира воспринимало эту систему. Теперь все наоборот.



Мы видим, как эта система рушится даже внутри. А то, что она несправедлива, и то, что она политически ангажирована на международном уровне, это стало очевидно давно.



Поэтому США потеряли моральное превосходство над остальными и теоретическое. А потому и их денежная единица уже не воспринимается как гарант более справедливой социальной системы. Соответственно, рушится и финансовая система. Это тоже надо понимать.



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Опять-таки, основой любой империи является идеократия - идеи. Не военные силы, не финансовая система, а именно идея, которая предлагается другим людям, другим нациям и другим государствам. Причем эта идея настолько привлекательная, что всем хочется к ней присоединиться и сказать: "Да, это так".



Но, как только рушится идея, никакие военные силы, никакие финансовые системы, никакие контрактные обязательства не удержат остальных от бунта и выстраивания собственной системы.



"СП": - Так, можно ли говорить, что период упадка для Америки уже начался?



- Штаты потеряли моральное превосходство, прежде всего. Значит, их ждет, скорей всего, смерть экономическая.



Но это тоже не факт. Потому что, если, например, США удастся (чего в истории никогда не было) установить прямое военное руководство над всем миром, то тогда они удержат свою систему. Правда, мы знаем, что ни одна мировая империя не выжила - ни у одной нации, ни у одной системы не хватает ресурсов внутренних для прямого военного контроля над миром. Даже в ограниченном пространственном мире Средневековья. Не говоря уже про современный мир, который охватывает всю планету, включая Китай, Россию, Африку… и все-все прочее.



Ойкумена расширилась до размеров Земного шара.



И здесь я соглашусь, наверное, с китайским экспертом в том, что, скорей всего, нас ждет закат империи.



Но какова будет новая модель, новая система, которую мы выработаем?



Хотелось бы, конечно, верить в то, что этот мир будет строиться учеными, гуманистами, которые сядут за стол и начнут обсуждать культурные проблемы, проблемы развития и роста мира. Но боюсь, что это опять будет мир, построенный генералами, которые сядут за стол, держа пальцы на кнопках старта ядерных ракет. И договоренность эта превратится не в создание нового формата взаимоотношений, а просто в раздел мира на зоны влияния. Мы же не выработали - я имею в виду, человечество - всеобъемлющую систему ни после Первой, ни после Второй мировой войны. Мы разделили мир на зоны влияния.



Хотелось бы верить, что мы, наконец-то, придем к этому. Но боюсь, что Рай на Земле еще пока невозможен.



2.02.2021 Источник - svpressa.ru

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