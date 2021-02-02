 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай разорит Украину за дружбу с США, - "Взгляд"
10:40 02.02.2021

Китайцы стремятся стать своими для далекой Украины – естественно, лишь ради собственной выгоды 2
Текст: Артур Приймак,
Михаил Мошкин

2.02.21

Зеленский внезапно сделал дружелюбный жест в адрес Китая – главного противника своих американских покровителей. Хотя Пекин и Вашингтон ведут холодную войну, признал он, для Украины Китай – вовсе не враг. Но всего за пару дней до этого Зеленский своим указом ввел на Украине антикитайские санкции. И это решение Киева может обойтись Украине в миллиарды долларов.

Президент Владимир Зеленский в понедельник в интервью американским телеканалам сделал неожиданное заявление. Зеленский по сути признался, что разочарован в Америке. "Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, где власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому", – сказал Зеленский, однако после погрома в Капитолии "миру будет трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии".

В том же интервью прозвучало еще одно показательное заявление – киевский лидер отказался назвать Китай "геополитической угрозой № 1", как о том его попросили американские репортеры. Как известно, установка Вашингтона считать Китай своим главным соперником или "вызовом" не изменилась даже после смены власти в Белом доме и Конгрессе.

"Между Китаем и Соединенными Штатами наблюдается нечто наподобие холодной войны", – процитировал Зеленского ТАСС. Но на Украине, подчеркнул он, китайская угроза не ощущается. Зеленский, похоже, решил продемонстрировать самостоятельность своей внешней политики. "Мы знаем, что на Украине представлены предприятия из Соединенных Штатов, но в то же время у нас представлен и китайский бизнес", – подчеркнул он.

В самом деле, за последние пять лет наблюдается стремительное экономическое сближение Киева и Пекина. По итогам 2019 года – первого года правления Зеленского – Китай оттеснил Россию с позиции крупнейшего торгового партнера украинской экономики. С 2016 года украинский экспорт в КНР вырос на 63,3%. Импорт оттуда на Украину – почти на 21%. Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Киеве Лю Цзюнь, которого цитирует портал Украина.ру, сообщил, что в республике работают более 60 китайских предприятий, а объем китайских инвестиций за 2015–2019 годы составил 300 млн долларов – и это большая сумма по меркам украинской экономики. Китайских инвесторов интересуют энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, технологический и финансовый секторы.

Тем не менее в конце прошлой недели Киев по команде из Вашингтона ввел санкции против китайского бизнеса. Зеленский подписал указ, нацеленный против интересов инвестиционной компании Skyrizon и ее основного акционера Ван Цзина, ранее имевшего неосторожность вложить деньги в производство украинских авиадвигателей на запорожском заводе "Мотор Сич".

Указ предусматривает блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, сообщает ТАСС. В понедельник МИД КНР выступил с отповедью в адрес Киева, потребовав соблюдать права китайских инвесторов. В любом случае на этом историю китайских инвестиций в "Мотор Сич", похоже, можно считать законченной.

Решительное заявление Зеленского "Китай нам не враг" не следует принимать всерьез, полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. "Зеленский много и безответственно болтает. Да, говорит он, "Китай – не геополитическая угроза". Но как доходит до дела, он, глазом не моргнув, объявляет антикитайские санкции. Китай сейчас – главный торговый партнер Украины. Но действия окружения Зеленского таковы, что там плюют на Китай, так как им дали соответствующие указания в посольстве США", – заметил Погребинский.

"Если китайцы в ответ на украинскую наглость откажутся покупать нашу железную руду, то они ничего не потеряют.

Мест в мире, где можно покупать руду, навалом. А Украина потеряет два миллиарда долларов. Болтать можно что угодно, самое важное – действия", – подчеркнул собеседник.

При этом интересы Пекина на Украине не имеют политической подоплеки, полагает эксперт. "Украина остается ареной, на которой геополитически конкурируют США и Россия", – указал Погребинский. Но китайцы будут жестко отвечать на политически мотивированные решения, которые бьют по их бизнесу.

"Китайцы уже судятся с Украиной по сельхозпоставкам, где их обманули на 3 млрд долларов", – заметил Погребинский. В 2017 году Пекин дал кредит под поставку Украиной зерна в Поднебесную, но Киев, получив деньги, не смог это зерно поставить. Убытки, которые сейчас понесли китайские инвесторы из-за санкций Зеленского, также будут взыскиваться в судах, полагает собеседник.

"США крайне отрицательно отнеслись к покупке "Мотор Сич" китайцами. Это конкуренция, вполне понятно. Американцы начали влиять на украинскую власть, требуя, в том числе от Зеленского, чтобы эта сделка не состоялась", – сетует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он полагает, что Украина незаметно для себя стала очередной площадкой для соперничества Вашингтона и Пекина. Причем для рядовых украинцев выгоднее, чтобы в этом перетягивании каната выиграли бы китайцы – примером может служить тот же "Мотор Сич". Но все происходит с точностью наоборот. В воскресенье СБУ устроила скандал, обвинив китайского инвестора в попытке уничтожить мощности предприятия.

"Службе безопасности Украины была дана команда заблокировать работу. Это была однозначная ошибка, ведь именно китайцы, в отличие от американцев, заинтересованы в спасении предприятия и его работе. И сохранение предприятия в госсобственности, о чем говорит Зеленский – ошибка. Помочь восстановить его может только зарубежный инвестор, в данном случае – китайский", – отметил Охрименко.

"Украина в целом – очень хорошая площадка для китайского высокотехнологичного производства", – отметил директор института Дальнего Востока РАН, специалист по Китаю Алексей Маслов. Примерами могут быть уже упомянутый "Мотор Сич", киевское госпредприятие "Антонов" и другие производства, доставшиеся Украине от СССР. "Для Китая, который развивает свою ракетную и авиапромышленность, украинские оборонные мощности представляют очень большой интерес", – указал Маслов. Кроме того, Украина – привлекательный трамплин для выхода Китая в Европу, если, конечно, в Киеве согласятся на такую роль", – добавил эксперт.

Маслов напомнил о том, что Пекин рассматривает Украину как одну из транзитных стран своего мега-проекта "Один пояс – один путь". "При этом Китай будет предлагать Украине массу способов взаимодействия в обход России. Россия никакого влияния в данном случае на Китай не имеет", – напомнил он.

"Если в Киеве будут неправильно работать с Пекином, китайцы загонят Украину в долговую ловушку, – предрекает эксперт. – Не потому, что так хотят в Поднебесной, а потому, что для работы с Китаем нужна серьезная экспертиза, нужны специалисты. Таких специалистов на Украине, скорее всего, нет". По его словам, на неумение Киева работать с китайцами указывает как раз скандал вокруг "Мотор Сич".

Как полагают эксперты, фрондерские выпады Зеленского в адрес американской демократии останутся пустыми словами – у Киева нет и малейших признаков желания избавляться от внешнего американского управления. По мнению Охрименко, "слова о разочаровании в американской демократии" – это такая обиженная реакция на затягивание с интеграцией Украины в евроатлантические структуры, в НАТО.

Источник - vz.ru
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