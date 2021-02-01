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Не говори "гоп"...Переход Казахстана на латиницу откладывается
10:46 02.02.2021

Смена графики казахской письменности переносится на более поздние сроки – таков главный итог состоявшегося в минувший четверг заседания Национальной комиссии по переводу алфавита с кириллицы на латиницу. Оно прошло под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина.

Как известно, этот переход был инициирован Нурсултаном Назарбаевым в 2017-м. Ожидалось, что он завершится в 2025-м – к тому времени планировалось перевести на новый алфавит все государственные органы, образовательные учреждения, СМИ. А еще раньше, в 2021-м, то есть в нынешнем, году должна была начаться выдача гражданам РК удостоверений личности нового образца – с персональными данными, изложенными на латинице. Однако теперь становится очевидным, что столь быстрый переход попросту невозможен.

Специалисты, работающие над новой графикой, на протяжении уже нескольких лет никак не могут предложить вариант, который бы устроил если не всех, то хотя бы большинство казахского населения. Проекты, представляемые ими на суд властей и общественности, неизменно подвергаются жесткой критике. Часто звучит мнение, что люди, которым поручили это дело, не в состоянии справиться с поставленной задачей, и что их нужно заменить другими.

На заседании комиссии, состоявшемся 28 января, был презентован новый вариант алфавита. Как сообщается, он включает в себя 31 символ базовой системы латинского алфавита и полностью охватывает 28 звуков казахского языка. Такие специфические звуки, как ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş), обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике. Разработчики утверждают, что предложенный вариант соответствует принципу "один звук – одна буква", закрепленному в письменной практике казахского языка. Посмотрим, какой будет реакция общественности.

А тем временем, как заявил глава правительства Аскар Мамин, "поэтапный переход на новый алфавит планируется на период с 2023-й по 2031-й". Впрочем, и эти сроки, скорее всего, не являются окончательными. Между тем, в городах и селах Казахстана люди, любящие бежать впереди паровоза, установили огромное количество всевозможных вывесок с надписями на латинице. Точнее, на том ее варианте, который уже окончательно отклонен. Может, не стоит говорить "гоп", пока не перепрыгнешь?

1.02.2021

Источник - qmonitor.kz
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