Разбор люлей и пилюлей в Департаменте лекарств Кырминздрава

10:50 02.02.2021

В Департаменте лекарств выявили коррупционные схемы - возбуждено 8 дел© Sputnik / Табылды Кадырбеков



К дисциплинарной ответственности привлечены четыре сотрудника Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве.



БИШКЕК, 2 фев - Sputnik. По итогам проверки Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Кыргызстана в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано восемь дел.



Как сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры, в ходе проверки в деятельности департамента практически по всем направлениям выявили системные нарушения коррупционного характера, влияющие на эффективное и законное функционирование данного органа. В том числе в части пробелов и коллизий в законодательстве, несоблюдения требований норм права при экспертизах регистрационных досье, по государственным закупкам, в лабораторных испытаниях и так далее.



"Более того, установлены устойчивые коррупционные схемы незаконного извлечения выгоды, преимуществ и денежных средств у представителей фармацевтических компаний за регистрацию, проведение экспертиз, испытаний лекарственных средств и медицинских изделий, оказание содействия в ввозе некачественных препаратов, а также коррупционные преступления в период пандемии и другие", - говорится в сообщении.

Мужчина держит конверт с деньгами на столе. Иллюстративное фото

© SPUTNIK / ЖООМАРТ УРАИМОВ

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В связи с этим Генеральной прокуратурой в ЕРПП зарегистрировано восемь материалов по фактам злоупотреблений должностным положением ответственными лицами департамента, по которым следственные органы сейчас ведут досудебное производство.

Также по итогам проверки в уполномоченные органы, в том числе в правительство, внесено четыре представления об устранении нарушений закона.



В результате рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены четыре сотрудника департамента, из них один уволен по веским основаниям.



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