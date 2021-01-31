Folha: оказавшись без вакцины, европейцы обращаются к России и Китаю

10:52 02.02.2021

Возможность ЕС обратиться к вакцинам российского или китайского производства в качестве ответа компаниям, которые не соблюдают свои договорные обязательства по поставке вакцин, обсуждают в Европе. В ЕС готовы применить любую вакцину, у которой есть сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Folha de S. Paulo (Бразилия): оказавшись без вакцины, европейцы обращаются к России и Китаю

Гонка вакцин

Венгрия, Чехия и Германия уже покупают или планируют покупать "Спутник V" и "Sinopharm"



Нельсон де Са (Nelson de Sá)

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, вслед за американской Pfizer и британской AstraZeneca, американская компания Moderna в эти выходные заявила, что "поставит меньше" вакцин в Европейский Союз, чем сообщалось ранее.



"Что можно сделать с нехваткой вакцины?", - именно этим вопросом задается в заголовке немецкая газета. В качестве выхода она предлагает ускорить производство в самой Германии.



Другие страны ЕС, такие как Венгрия и Чехия, как сообщает газета, не стали дожидаться этих трех западных компаний и "повернулись на Восток", к российскому "Спутнику V" и китайской "Sinopharm".



По данным российского издания "Аргументы и факты", Венгрия получит первую партию "Спутника V" уже в феврале. А по информации китайского издания "Global Times/Huanqiu", Венгрия, ознакомившись с процессом применения "Sinopharm" в соседней Сербии, одобрила его использование в пятницу 29 января и закупила пять миллионов доз.



Как сообщают издания Frankfurter Allgemeine Zeitun, Handelsblatt и другие, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил, что открыт для российской и китайской вакцин. Deutsche Welle приводит его слова о "Спутнике V" и "Sinopharm":



"Не имеет значения, в какой стране была разработана вакцина, если она безопасна и эффективна. Поэтому, очевидно, что они могут помочь в борьбе с пандемией".



Вакцина Болсонару



По информации аргентинского издания Ámbito Financiero, правительство Альберто Фернандеса заявило, что уже "договорилось о 60 миллионах доз" и что "Аргентина - приоритетная страна для „Спутника V"".



Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который сейчас болеет covid-19, в Твиттере рассказал о телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным и объявил, что в феврале и марте в страну доставят 24 миллиона доз "Спутника V".



Жаир Болсонару теперь тоже заинтересовался.

Сигнал тревоги в США



25 января Washington Post и другие издания подтвердили обнаружение в Миннеаполисе первого случая заболевания бразильским вариантом коронавируса. В США начали появляться соответствующие новости. NPR вышла с заголовком "Почему ученые очень обеспокоены бразильским штаммом".



Однако в субботу 30 января Washington Post и другие издания заявили, что южно-африканский вариант вируса "уже в Мэриленде", и фокус сместился.



DeepF***ingValue в WSJ



В воскресенье один из заголовков Wall Street Journal гласил, что Хедж-фонд Melvin Capital "в январе потерял 53% из-за GameStop".



Поначалу Wall Street Journal сопротивлялся, однако сейчас называет "революцией GameStop" движение онлайн-инвесторов против спекуляций фондами. Издание взяло интервью у лидера движения Кита Джилла (Keith Gill), скрывающегося за псевдонимом DeepF***ingValue.



Возвращение IPO



По сообщению финансового издания Caixin, президент Народного банка Китая И Ган (Yi Gang), "предположил, что группа Ant может в конце концов получить разрешение на IPO, если будет следовать букве закона".



Wall Street Journal сообщает, разместив фото из штаб-квартиры компании Джека Ма, что для этого ему потребуется "коренная перестройка".



Нельсон де Са - журналист, издает колонку Toda Mídia (Все СМИ) и освещает прессу и технологии.



Оригинал публикации: Sem vacina, europeus também se voltam para Rússia e ChinaОпубликовано 31/01/2021