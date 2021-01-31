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США тайно утащили из Ливии российский ЗРК "Панцирь-С1", - Forbes
10:56 02.02.2021

Forbes, США
Универсальный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия "Панцирь-С1"

Автор перечисляет случаи, когда США удавалось захватить образцы российских вооружений: истребители МиГ, системы ПВО С-300 и т.д. Автор радуется захвату "Панциря", поскольку не исключает войну с Россией. Теперь можно у этой системы "нащупать ее слабые стороны, а значит - понять, как ими лучше воспользоваться".

Пол Иддон (Paul Iddon)
То, что США вывезли с поля боя в Ливии в июне прошлого года российскую ракетную систему "Панцирь - С1" - неудивительно. В конце концов, Вашингтон не первый раз пускает в ход свои возможности, чтобы заполучить передовые российские системы и лучше понять их возможности.

Как недавно сообщила "Таймс" (The Times), в июне 2020 года США вывезли из Ливии неповрежденный мобильный зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" (по классификации в НАТО SA-22 Greyhound, в переводе "Борзая"). Он предназначен для обнаружения и ликвидации воздушных целей на средних высотах. Признанное ООН и поддерживаемое Турцией Правительство национального согласия (ПНС) захватило систему у боевиков Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, освободив авиабазу Аль-Ватыя за месяц до этого. Ликующие бойцы ПНС радостно провезли свой трофей по улицам ливийской столицы Триполи. Однако остаться в их руках "Панцирю" было не суждено.

В ходе секретной операции транспортный самолет C-17 Globemaster ВВС США забрал высокоточную систему ПВО из ливийского аэропорта Зувар и доставил ее на авиабазу Рамштайн в Германии. Ее нынешнее местонахождение неизвестно.

"Операция была проведена из опасений, что ракетный комплекс „Панцирь-С1", способный сбивать и гражданские самолеты, может попасть в руки ополченцев или контрабандистов оружия. Ведь это Ливия - североафриканская страна, где бушует война", - говорится в статье "Таймс".

Кроме того, Вашингтон был дополнительно заинтересован в том, чтобы заполучить систему для тщательного ее изучения.

Хотя данный захваченный США комплекс - экспортный вариант, а, значит, имеет более ограниченные возможности по сравнению с "Панцирями", стоящими на вооружении российской армии, его изучение может принести немало пользы. Ведь в один прекрасный день США может потребоваться уничтожить аналогичные ракеты в бою. Комплексы "Панцирь-С1" уже размещены в Сирии (за их размещение заплатил Иран). А в нестабильных частях мира всегда есть риск, что система попадет в руки действующего независимо от государства субъекта, а то и террористической организации.

Операция в июне 2020 года - не первый такой случай, когда США успешно добыли и изучили передовую российскую ракетную систему.

В 1994 году Управление военной разведки Пентагона закупило у бывшей советской республики Белоруссии (во главе республики тогда стоял Станислав Шушкевич) компоненты российской высотной зенитной ракетной системы С-300 - самой совершенной в арсенале Москвы на тот момент. Комплекс С-300 был доставлен транспортным самолетом Ан-124 российского производства в Центр ракетно-космической разведки Министерства внутренних дел США в Хантсвилле, штат Алабама. Это был победный финал двухлетней интригующе секретной миссии, в ходе которой Пентагон активно пытался заполучить С-300 для ближайшего изучения.

В мае 2019 года в "Твиттере" появилась спутниковая фотография комплекса С-300 в США - предположительно того самого, что был получен в 1994 году.

И это не единственный случай, когда США приобрели передовую российскую систему вооружений у бывшей советской республики.

В 1997 году Вашингтон забеспокоился, что Молдавия, угодив в безвыходное финансовое положение, может продать целый флот своих грозных истребителей МиГ-29 Ирану. Было решено их перекупить.

Всего США закупили у Молдавии 21 самолет МиГ-29 - шесть стандартных моделей А, одну модель В и 14 моделей С, способных нести ядерное оружие. Самолеты были разобраны и доставлены из Молдавии транспортными самолетами С-17 в Дейтон, штат Огайо.

Приобретя молдавские МиГи, Вашингтон не только лишил Иран шанса пополнить свой парк боевых самолетов, но и получил уникальную возможность внимательно изучить целых три варианта одного из ведущих истребителей России.

Эти прошлые случаи наглядно демонстрируют, что приобретение "Панциря-С1" далеко не уникально. И судя по ним, американские военные наверняка уже тщательно изучили эту ракетную систему вплоть до последнего винтика, чтобы лучше понять ее возможности и, что еще важнее, нащупать ее слабые стороны, а значит - понять, как ими лучше воспользоваться.

Оригинал публикации: That Pantsir-S1 It Acquired From Libya Isn’t The First Russian Missile System The U.S. Has Gotten Its Hands OnОпубликовано 31/01/2021

Источник - иноСМИ
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