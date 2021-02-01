В разгар зимы Кырвласти меняют руководство ОАО "Электрические станции"

11:00 02.02.2021

В "Электрических станциях" сменилось руководство© Sputnik / Табылды Кадырбеков



Прежний руководитель занимал эту должность почти год. Накануне он решил освободить кресло по собственному желанию.



Глава ОАО "Электрические станции" Жолдошбек Ачикеев покинул свой пост, сообщила пресс-служба компании.



Новоназначенная глава пресс-службы президента Кыргызстана Нуркамал Асканова

© SPUTNIK / ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ

Назначена новая глава пресс-службы президента Кыргызстана

Отмечается, что он написал заявление об уходе по собственному желанию. Ачикеев проработал в этой должности почти год.

Совет директоров компании назначил исполняющим обязанности гендиректора Таалайбека Бектенова. До этого он был первым заместителем гендиректора.



"Электрические станции" являются одной из основных генерирующих компаний Кыргызстана.