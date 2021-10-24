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|Очередные выборы УзбПрезидента пройдут 24/10/21. Дата определена
11:07 02.02.2021
В Узбекистане назвали дату президентских выборов
Власти Узбекистана озвучили дату очередных выборов президента республики
ДУШАНБЕ, 2 фев - Sputnik. В Узбекистане стала известна дата очередных выборов президента, они пройдут 24 октября 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-спикера Законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана Акмаля Саидова.
"Ожидается, что уже 5 февраля законопроект, подготовленный Законодательной палатой, одобрит Сенат парламента", - добавил Саидов.
Ранее сообщалось, что выборы президента должны состояться в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года.
Либерально- демократическая партия Узбекистана лидирует на выборах
Президентские выборы в Узбекистане проводятся один раз в пять лет. 4 декабря 2016 года в республике прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзиеев, до этого занимавший пост премьер-министра. За него отдали голоса 88,61% избирателей.