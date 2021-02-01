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|Новая структура Кырправительства: министерств стало меньше
11:18 02.02.2021
2 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Новая структура правительства: как она выглядит и из каких ведомств состоит
Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству утвердит состав, структуру и программу правительства.
Как стало известно 24.kg, новый кабмин будет выглядеть так:
премьер-министр;
первый вице-премьер-министр;
Министерство экономики и финансов (глава ведомства в ранге вице-премьера);
руководитель аппарата правительства (в ранге министра);
Министерство обороны;
Министерство иностранных дел;
Министерство юстиции;
Министерство здравоохранения и социального развития;
Министерство образования и науки;
Министерство культуры, молодежи, информации и спорта;
Министерство чрезвычайных ситуаций;
Министерство внутренних дел;
Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций;
Министерство энергетики и промышленности;
Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития;
Государственный комитет национальной безопасности.
Известно, что ГРС, государственное предприятие "Унаа", ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.
Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба упраздняются. Их функции будут переданы в Министерство экономики и финансов.
Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.