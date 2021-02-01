Новая структура Кырправительства: министерств стало меньше

11:18 02.02.2021

2 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Новая структура правительства: как она выглядит и из каких ведомств состоит



Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству утвердит состав, структуру и программу правительства.



Как стало известно 24.kg, новый кабмин будет выглядеть так:



премьер-министр;

первый вице-премьер-министр;

Министерство экономики и финансов (глава ведомства в ранге вице-премьера);

руководитель аппарата правительства (в ранге министра);

Министерство обороны;

Министерство иностранных дел;

Министерство юстиции;

Министерство здравоохранения и социального развития;

Министерство образования и науки;

Министерство культуры, молодежи, информации и спорта;

Министерство чрезвычайных ситуаций;

Министерство внутренних дел;

Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций;

Министерство энергетики и промышленности;

Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития;

Государственный комитет национальной безопасности.

Известно, что ГРС, государственное предприятие "Унаа", ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.



Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба упраздняются. Их функции будут переданы в Министерство экономики и финансов.



Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.