Таджикистан приостановил поставку электроэнергии в Узбекистан и Кыргызстан. Нет воды

12:13 02.02.2021

В настоящее время электроэнергия из Таджикистана поставляется только в Афганистан, а в Узбекистан и Кыргызстан поставка приостановлена.

Об этом на встрече с журналистами сообщил глава министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, передает Asia-Plus.



"В связи с сокращением стока воды во всех реках страны в прошлом году, со стороны правительства уже летом были введены ограничения на экспорт, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии осенью и зимой населению страны", - заявил министр.



Он также отметил, что если сравнить экспорт 2019 года с 2020 годом, то снижение составляет 48 процентов.



"В настоящее время по линиям электропередачи из Таджикистана в соседние страны идет минимальный ток. Это необходимо для того, чтобы линии передачи оставались подключенными", - отметил он.



Представитель "Барки точик" на пресс-конференции объяснил, что "хотя линии электропередачи в Кыргызстан и Узбекистан подключены по так называемому "тупиковому" методу, электроэнергия не экспортируется ни в Узбекистан, ни в Кыргызстан".



В 2020 году Таджикистан выработал, в общей сложности, 19,7 млрд кВт/ч электроэнергии. На экспорт из этого пошло 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии на сумму более $56,4 млн.



Выработанной электроэнергии по сравнению с 2019 годом меньше на 905,7 млн. кВт/ч.



Ранее сообщалось, что экспорт таджикской электроэнергии в Узбекистан прекращен в связи с наступлением холодов и с целью обеспечения внутренних потребностей республики.