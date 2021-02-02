Распил по-научному. Как разворовывают КазЗемли, - Л.Тастанова

13:56 02.02.2021 В Казахстане очередной земельный скандал. В некоторых регионах плодородные сельскохозяйственные наделы и угодья акиматы с молчаливого согласия Министерства сельского хозяйства раздали местным коммерсантам. А пока национальное богатство уплывало в частные руки, руководство подведомственной организации аграрного ведомства транжирило бюджетные деньги на сомнительные командировочные и высокие зарплаты. Творились эти безобразия под эгидой НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" (НАНОЦ)

02.02.2021 / скандалы



Лэйла ТАСТАНОВА, "Время", 30 января



Берите - не жалко

Эта организация со стопроцентным участием государства в уставном капитале появилась в 2015 году (единственным акцио­нером НАНОЦ является правительство в лице Минсельхоза). Задачи перед новой организацией поставили весьма масштабные: обеспечить инновационное развитие аграрного сектора на основе подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов, внедрить научные исследования и трансферт зарубежных технологий. Проще говоря, от НАНОЦ требовалось поднять наш агропромышленный комплекс на новый уровень.

Но благая затея обернулась большим скандалом с финансовыми и земельными махинациями, которые выявил в 2020 году Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета в ходе аудиторской проверки, а также департамент внутреннего аудита Минсельхоза. На основе этих неприглядных фактов комитет партийного контроля (КПК) Nur Otan подготовил справку-заключение о деятельности НАО "НАНОЦ".

Аудиторы выяснили, что земли дочерних организаций НАНОЦ, предназначенные для семеноводства и селекционных работ, местные акиматы отдавали... под частную застройку! Земли эти очень лакомые, поскольку примыкают к крупным городам, и новые владельцы не стеснялись в обогащении. Так, в Карасайском районе Алматинской области участок в 449,19 гектара с кадастровым номером 03-047-089-095, принадлежавший "дочке" НАНОЦ - ТОО "КазНИИ земледелия и растениеводства", утратил категорию земли сельхозназначения, попав в чьи-то частные руки. А акимат Талдыкоргана еще в 2012-2013 годах, не церемонясь, отобрал у местного КазНИИ два участка 50,54 и 31,0041 гектара орошаемой пашни якобы для госнужд, хотя на самом деле их отдали частным лицам и крестьянским хозяйствам под индивидуальное жилищное строительство.

И это далеко не единственные случаи. Как такое могли допустить Минсельхоз и его подведомственная организация, в чьи задачи входит беречь сельхозземли как зеницу ока?



Чтоб я так жил!

Не меньше вопросов у комитета партконтроля Nur Otan вызвало и то, как в НАНОЦ распоряжались бюджетными деньгами, в частности при назначении заработных плат. Жалованье членов правления НАНОЦ в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросло в 1,9 раза. У остальных работников зарплата увеличилась в полтора раза, составив 655 тысяч тенге. В целом фонд оплаты труда в НАНОЦ за указанный период увеличился в 2,2 раза. При этом средняя заработная плата в дочерних организациях НАО "НАНОЦ" в 2019 году варьировалась от 90,8 тысячи до 224 тысяч тенге. Как говорится, почувствуйте разницу.

В 2020 году общие расходы на оплату труда 50 сотрудников (штатная численность) только одного НАНОЦ составили 267 млн тенге. Для сравнения: эти расходы суммарно в трех дочерних организациях национального агроцентра "уместились" всего в 150 млн тенге.

Аудиторская проверка показала, что фонд оплаты труда НАНОЦ был необоснованно завышен на 74 млн 324 тысячи тенге, из которых 71 млн 887 тысяч потратили на премии руководству и работникам, а также на матпомощь в 2018 и 2019 годах.

Не скупились руководители НАНОЦ и на командировочные. Причем в командировки они частенько отправляли работников, которых вряд ли можно назвать специалистами в вопросах, обсуж­давшихся на заграничных форумах. Так, управляющий директор по правовым вопросам член правления НАНОЦ А. НУРГАЛИЕВ шесть дней гостил в Париже, участвуя в казахстанско-французском форуме по сельскому хозяйству и агроиндустрии. Согласно авансовому отчету от 18.09.2019 г. №100 Нургалиеву выплатили командировочные расходы в размере 856,6 тысячи тенге. В том же году менеджера департамента управления активами У. БАЙДУЛЛАЕВА командировали в США поучаствовать в тусовке по обмену опытом трансферта технологий современных ирригационных систем, выдав ему в дорогу 1 млн 515 тысяч тенге.



Надстройка без базиса

Наконец, проверяющие проана­лизировали, какой вклад внес НАНОЦ в реализацию госпрограммы развития агропромышленного комплекса страны, рассчитанной на 2017-2021 годы, рационально ли использовал средства, выделенные на антикризисные меры в 2018-2019 годах. Анализ показал, что многие пункты госпрограммы не исполнены из-за ненадлежащего контроля со стороны НАНОЦ и Минсельхоза.

От освоения выделенных правительством 7,5 млрд тенге для переоснащения научно-исследовательских организаций НАНОЦ отказался, поэтому эти НИИ попросту остались без новой техники и приборов. Бюджетным хвостом повисли также остатки средств в размере почти 7,3 млрд тенге, что аудиторы признали неэффективным исполнением бюджетной программы. Проверка показала также многочисленные нарушения законодательства о госзакупках.

У НАНОЦ сегодня 35 дочерних организаций квазигосударственного сектора: три вуза, 12 научно-исследовательских институтов и научно-производственных центров, 10 сельскохозяйственных опытных станций, шесть опытных хозяйств, агропарк и три сервисные компании. И ряд руководителей этих "дочек" расценивают НАНОЦ как лишнюю бюрократическую надстройку, по сути, дублирующую функции ранее ликвидированного, едва избежавшего банкротства АО "КазАгроИнновация". В 2017 году НАНОЦ был реорганизован путем присоединения к нему указанного АО, руководителем которого в 2009 году был Толеутай РАХИМБЕКОВ. Он затем и возглавил НАНОЦ и продержался на посту председателя правления до лета 2020 года. Его сменила Гульмира ИСАЕВА, ранее занимавшая пост вице-министра сельского хозяйства.

Руководители пяти НИИ в июне прошлого года направили письмо главе государства, в котором сообщили: руководство НАНОЦ принуждает (!) их указывать в финансовых отчетах только положительный баланс, даже несмотря на реальные убытки, и требует выплаты увеличенной суммы дивидендов. По их словам, материнская организация оказывает на них административное давление, проводит внезапные длительные проверки, вмешивается во внутренние дела и хозяйственную деятельность. Кроме того, авторы обращения заявили, что НАНОЦ требует предоставлять проекты планов целевого финансирования, чтобы затем подавать их от своего имени и получать финансирование от Министерства образования и науки, при этом оставляя за собой авторские права.



Задачи поставлены, сроки оговорены

"Функции развития аграрной науки не выполняются по причине слабой ориентации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научных организаций системы НАНОЦ на нужды сельхозтоваропроизводителей. В итоге результаты научной деятельности не востребованы и не привлекательны для аграрного бизнеса", - говорится в справке-заключении комитета партийного контроля Nur Otan.

Нуротановцы раскритиковали НАНОЦ за то, что он не привлекает международные гранты и средства агробизнеса, в результате аграрная наука финансируется лишь за счет бюджетных денег.

С учетом всех нарушений КПК выписал свои рекомендации. Министру сельского хозяйства Сапархану ОМАРОВУ поручено до 15 февраля внести предложения о совершенствовании структуры управления образовательными и научно-исследовательскими организациями с учетом международного опыта их консолидации на базе крупных аграрных вузов или непосредственного управления Минсельхозом.

Первому вице-министру сельского хозяйства, председателю совета директоров НАО "НАНОЦ" Айдарбеку САПАРОВУ до 1 марта нужно представить информацию об устранении всех выявленных нарушений. А министр финансов Ерулан ЖАМАУБАЕВ к этому же сроку должен поручить комитету по финмониторингу Минфина провести расследование финансовых и экономических правонарушений в НАНОЦ. Как известно, на днях этот комитет был преобразован в отдельное Агентство финансового мониторинга, подчиненное и подотчетное непосредственно главе государства.



Комментарий в тему

Артур ПЛАТОНОВ, депутат мажилиса, член комитета партийного контроля Nur Otan:

- НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" - структура, значение которой трудно переоценить. Она создавалась в том числе для обеспечения продовольственной безопасности страны. Вложены приличные государственные средства, но в результате мы получили ряд скандалов.

Исчезли земли, предназначенные для научных целей. Когда мы на заседании комитета парт­контроля задали соответствующий вопрос представителям Минсельхоза, получили очень туманный ответ о том, что до них якобы доходили определенные слухи… То есть министерство - основной акционер НАНОЦ - понятия не имеет о грубейших нарушениях в этой организации! По этой причине, кстати, отстранили первых лиц НАНОЦ. Куда делись земли, кто построил на них свои дома, кто именно раздал их?

Руководство НАНОЦ получало хорошую зарплату, ездило в командировки в разные страны. А где отдача?

Уверен, необходимо провести тщательное расследование в части раздачи земель, а также проверить деятельность прежнего руководства. Эта история - один из наихудших образцов реализации госпрограммы развития АПК, бесконтрольность в работе Минсельхоза. Вместо укрепления стратегии продовольственной безопасности получилась реализация стратегии изъятия земель. Вот такие там "государственники". Источник - время

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