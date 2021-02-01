Загадочно умер ельцинский экс-Минсельхоз России Назарчук. Задохнулся при пожаре, которого не было

16:13 02.02.2021

Экс-министр сельского хозяйства Назарчук скончался при загадочных обстоятельствах

Причиной смерти мог стать водяной конденсат



При загадочных обстоятельствах скончался бывший спикер парламента Алтайского края и экс-министр сельского хозяйства России Александр Назарчук. Мужчина задохнулся продуктами горения, при этом ни возгорания, ни утечки газа в доме не было.



Причиной смерти мог стать водяной конденсат

ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

Как сообщила "МК" помощник руководителя управления СК по Алтайскому краю Елена Коновалова, Назарчук находился на даче в поселке Солнечный Первомайского района. "Причиной смерти стало отравление продуктами горения, но утечки газа и возгорания не было. В доме стояло газовое оборудование, но оно исправно. Судебная медицинская экспертиза все покажет, пока по причине смерти можем сказать только это",- сообщила она. По ее словам, о случившемся в Следственный комитет заявили родственники Назарчука. Они забеспокоились после того, как он перестал отвечать на звонки.



На место происшествия также выезжала аварийно-диспетчерская служба "Газпром газораспределение Барнаул". В пресс-службе компании сообщили altapress.ru, что в подвале дома было сильное задымление, при этом запаха газа не было. Там предположили, что причиной смерти могло стать отравление окисью углерода из-за обмерзания дымохода. Это могло произойти в результате сильного мороза, повышенной влажности или попадания в трубу снега. Из-за водяного пара возникает конденсат и труба покрывается ледяной коркой.



Новоалтайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (ч. 1 ст. 109 УК РФ). "Дело возбуждено по факту обнаружения тела. Все будет установлено следственным путем",- пояснила Коновалова. Расследование дела пока продолжается.



Назаручуку был 81 год. В 1990 году он был избран народным депутатом Верховного совета РСФСР, а в 1993 возглавил комитет Госдумы по аграрным вопросам. Еще через год стал министром сельского хозяйства и продовольствия России. После ухода в отставку в 1996 году, Назарчук вернулся в Алтайский край и почти 12 лет возглавлял Алтайский краевой совет народных депутатов. С 1996 по 2001 годы являлся также членом Совета Федерации.



"До последнего дня своей жизни, находясь с 2008 года на заслуженном отдыхе, Александр Григорьевич Назарчук продолжал вести активную общественную работу. Гибель Александра Григорьевича Назарчука стала невосполнимой утратой для всего Алтайского края. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают самые глубокие и искренние соболезнования его родным и близким",- говорится в сообщении пресс-службы Алтайского краевого Заксобрания.



Прощание с Александром Назарчуком пройдет 3 февраля в парламентском центре Алтайского края. Его похоронят рядом с женой.



Алена Казакова