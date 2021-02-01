США повторяют роковую ошибку СССР, - Ирина Алкснис

16:46 02.02.2021

США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис

обозреватель РИА "Новости"

1 февраля 2021,

В Штатах продолжает развиваться скандал вокруг того, как рядовые американцы посадили в многомиллиардную лужу Уолл-стрит. Если вы вдруг пропустили эту потрясающую историю, то вкратце дело в следующем.



На портале Reddit, на форуме WallStreetBets, посвященном частным инвестициям, объединились пользователи, начав скупать акции GameStop, розничной сети по продаже игровых приставок, компьютерных игр и сопутствующих аксессуаров.



Принципиально важный момент: люди были уверены, что воротилы фондового рынка целенаправленно топят компанию, недооценивая ее перспективы, чтобы заработать на этом. Разумеется, когда началась массовая скупка акций GameStop, их цена резко пошла вверх. В начале января они стоили около 17 долларов за штуку, а к концу месяца – почти 350.



Крупные биржевые игроки, ставившие на дальнейшее падение цены компании, понесли огромные убытки. Wall Street journal рассказала, что только за 27 января и только на бумагах GameStop было потеряно 14,3 млрд долларов. Оговорка "только" тут важна, поскольку к тому время инвесторы-любители перенесли совместные действия и на другие акции. Ну а затем пришло время расплаты.



28 января сервис Robinhood, через который торгует огромное число частных инвесторов, заблокировал для них – "ради их же блага" – возможность покупать акции GameStop и других компаний, ставших объектом "флешмоба". Затем последовали и другие ограничения.



Медиамейнстрим уже называет происходящее "мятежом на фондовом рынке" и проводит параллели с недавним захватом Капитолия. А истеблишмент в выборе выражений вовсе не церемонится. Фондовый миллиардер Леон Куперман назвал участников кампании "неудачниками", которые "не знают, что делают", а нынешние события – "способом нападать на богатых людей".



Другая сторона не уступает, действуя не менее активно. Количество подписчиков WallStreetBets достигло пяти миллионов. Против Robinhood подан коллективный иск из-за введенных ограничений. В стране набирает силу масштабная общественная кампания с критикой крупного капитала. Самое забавное, что в этой кампании в одних рядах оказались радикальные трамписты и наиболее левые демократы: для обеих сторон Уолл-стрит с его злоупотреблениями, привилегиями и коррупцией – за счет рядовых американцев – едва ли не главный враг. Кроме того, кое-где начали действовать и официальные лица. Так, генеральный прокурор Техаса инициировал проверку в отношении 13 онлайн-бирж, которые вместе с Robinhood остановили торговлю определенными акциями.



Из России вся эта ситуация выглядит скорее курьезом, но для США произошедшее – потрясение не меньшее, чем избрание Трампа в 2016 году, поскольку обнаружилась опасная уязвимость в самом сердце американской финансово-экономической системы. В результате Вашингтон и весь истеблишмент стоят на ушах, и в ближайшее время будут предприниматься шаги по недопущению повторения подобных ситуаций.



События последних месяцев по информационной и политической зачистке трампистов намекают, какие методы при этом будут использованы. Вашингтонское болото не склонно усложнять себе жизнь, предпочитая применять простые, прямолинейно-силовые меры. Собственно, действия Robinhood – простой административный запрет по принципу "а потому что так хочется" – внятно дает понять, как все будет и на этот раз. Ну а слишком громкие недовольные голоса будут без затей отключены от интернета.



Так что особых оснований рассчитывать на победу частных инвесторов, бросивших вызов Уолл-стрит, пока нет. Вся эта ситуация скорее даже более любопытна в рассмотрении на перспективу. Из-за технологического рывка произошли очень серьезные изменения в самой ткани общественно-политического взаимодействия. Разом потеряли эффективность многие методы работы, коммуникации и управления социумом, которые государства использовали даже не десятилетиями, а веками. Зато общества освоили новые инструменты и уже неоднократно смогли неприятно удивить власти соответствующих стран: начиная с цветных революций на Ближнем Востоке, в которых решающую роль в координации уличных масс сыграл "Твиттер", до нынешней истории с Уолл-стрит.



Другие страны, включая Россию или Китай, тут исключениями также не являются. Абсолютно для всех государств планеты происходящее – вызов, на который они отвечают, адаптируя свои системы управления и взаимодействия с гражданами в соответствии с прогрессом. Пожалуй, самое интересное то, что можно наблюдать принципиальную смену ролей в этом процессе.



Суть в том, что в предыдущий исторический период западная (и, в частности, американская) система взаимодействия с обществом показала самую высокую эффективность. Для нашей страны это обернулось тяжелейшими последствиями, а Китаю пришлось прилагать усилия, чтобы избежать того же сценария. И дело не только в том, что там закрутили политические гайки после Тяньаньмэнь, но и в том, что параллельно была отпущена частная инициатива в экономической сфере.



В общем, в той конкуренции управленческих систем Запад победил с разгромным счетом. И, без сомнения, ключевую роль в этом сыграло то, что его система была куда более сложной и гибкой, предоставлявшей гражданам намного большее пространство для свободы выбора, и в гораздо меньшей степени прибегавшей к директивным и репрессивным мерам (пусть это даже было во многом иллюзией).



Тем поразительнее, что в наше время Соединенные Штаты, а вернее, их пресловутое глубинное государство сделало ставку на самые прямолинейные и грубые методы работы: запретить, закрыть, приказать, отменить, принудить, исключить, забанить, удалить. Причем они используются ими как во внешней, так и во внутренней политике.



Понятно, что подвигло Вашингтон двигаться по этому пути: монопольный контроль над соответствующими каналами, будь то СМИ, социальные сети, госаппарат и так далее. Просто, эффективно и экономично – во всяком случае, на первый взгляд.



Зато на второй взгляд все обстоит куда сложнее. Все эти системные сбои и прорывы раз за разом подтверждают, что в американском обществе скопилась критическая масса противоречий, а количество ущемленных давно перевалило безопасный уровень. Фактически к таковым относится половина населения.



Китай и Россия выстраивают сложносочиненные конструкции взаимодействия со своими обществами (к слову, куда более консолидированными в поддержке властей), пытаясь найти баланс между стимулированием и принуждением. А американский истеблишмент всерьез полагает, что просто зачистить неугодных в социальных сетях, открыто подтасовать выборы и директивно-репрессивными методами затыкать любые возникающие проблемы – надежный способ их решить.



Это напоминает игру в прятки с самыми маленькими детками, которые, закрывая глаза ладошками, уверены, что их никто не видит. Так и тут: если людей вычеркнули из виртуального (подконтрольного Вашингтону) пространства, там верят, что из реальности те тоже стерты.



Больше тридцати лет назад иные, но схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Видится какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой.



Самый интересный вопрос теперь, к чему это их приведет.