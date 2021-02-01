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|Псаки сморозила первую глупость после возвращения. Зачем ей голова?
17:03 02.02.2021
Псаки "потеряла мысль", перечисляя обиды США на Россию
Обиды и претензии США в адрес России заставили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки "потерять линию мысли".
Об этом 29 января сообщила на брифинге сама Джен Псаки.
Видеозапись этого выступления опубликована 29 января целым рядом Telegram-каналов.
Очередное экстравагантное заявление пресс-секретарь Белого дома сделала в ходе повествования о телефонном разговоре президента США Байдена с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 26 января.
В ходе перечисления обвинений в адрес России Псаки не закончила фразу.
"Я тут теряю мысль", - пояснила пресс-секретарь Белого дома журналистам.