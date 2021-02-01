Псаки сморозила первую глупость после возвращения. Зачем ей голова?

17:03 02.02.2021

Псаки "потеряла мысль", перечисляя обиды США на Россию

Обиды и претензии США в адрес России заставили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки "потерять линию мысли".



Об этом 29 января сообщила на брифинге сама Джен Псаки.



Видеозапись этого выступления опубликована 29 января целым рядом Telegram-каналов.



Очередное экстравагантное заявление пресс-секретарь Белого дома сделала в ходе повествования о телефонном разговоре президента США Байдена с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 26 января.



В ходе перечисления обвинений в адрес России Псаки не закончила фразу.



"Я тут теряю мысль", - пояснила пресс-секретарь Белого дома журналистам.