 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Псаки сморозила первую глупость после возвращения. Зачем ей голова?
17:03 02.02.2021

Псаки "потеряла мысль", перечисляя обиды США на Россию
Обиды и претензии США в адрес России заставили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки "потерять линию мысли".

Об этом 29 января сообщила на брифинге сама Джен Псаки.

Видеозапись этого выступления опубликована 29 января целым рядом Telegram-каналов.

Очередное экстравагантное заявление пресс-секретарь Белого дома сделала в ходе повествования о телефонном разговоре президента США Байдена с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 26 января.

В ходе перечисления обвинений в адрес России Псаки не закончила фразу.

"Я тут теряю мысль", - пояснила пресс-секретарь Белого дома журналистам.

Источник - regnum.ru
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