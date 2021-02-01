Путин обвинил соцсети в "управлении сознанием людей"

17:05 02.02.2021

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года" заявил, что крайне обеспокоен социальными сетями, которые все больше и больше начинают управлять сознанием и подбрасывают то, что считают нужным, а люди даже не замечают, как формируется их мнение.



"Надо реагировать на это, но не ущемляя свободы слова и свободы выбора", - отметил глава государства, говоря о том, какова должна быть реакция властей.



Путин также попросил не забывать, что социальные сети - это бизнес и извлечение прибыли любой ценой. По его словам они "плевать хотели на ущерб для пользователей".