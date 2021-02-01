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|В Иране начали установку центрифуг на ядерном объекте в Фордо
17:06 02.02.2021
Текст: Алексей Дегтярев
Иран начал устанавливать центрифуги IR-6 на ядерном объекте в Фордо, заявил постоянный представитель Тегерана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.
"Благодаря усердиям наших ученых-ядерщиков два каскада из 348 центрифуг типа IR-2M, практически в четыре раза более мощных чем центрифуги IR-1, уже с успехом работают с UF6 (гексафторид урана) в Натанзе. Также началась установка двух каскадов центрифуг IR-6 в Фордо", – сообщил Гариб-Абади в соцсетях, передает РИА "Новости".
Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень).
После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.
Через некоторое время советник нового президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал ядерную программу Ирана одним из самых приоритетных направлений в работе новой американской администрации. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии снятия всех американских санкций и прекращения вмешательства Вашингтона в экономическое сотрудничество республики с другими странами.