Аркадаг утвердил новую форму для ТуркменАрмии (видео)

17:33 02.02.2021

1 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с работой по укреплению и модернизации материально-технической базы военных и правоохранительных органов.



На месте, которое госинформагентство ТДХ не называет, главу государства встретили члены Государственного совета безопасности Туркменистана.



Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел образцы экипировки для военнослужащих и сделал ряд замечаний.



"Современное военное обмундирование должно изготавливаться из высококачественного материала и полностью отвечать предъявляемым требованиям, в том числе климатическим условиям. Это касается как функциональности и удобства униформы с учетом ее предназначения, так и дизайна", – отметил глава государства.



Президент подчеркнул, что государство будет и впредь уделять внимание вопросам модернизации материально-технической базы военных и правоохранительных органов, создания всех условий для службы и быта военнослужащих



