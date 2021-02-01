Аркадаг утвердил новую форму для ТуркменАрмии (видео)

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17:33 02.02.2021
1 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с работой по укреплению и модернизации материально-технической базы военных и правоохранительных органов.
На месте, которое госинформагентство ТДХ не называет, главу государства встретили члены Государственного совета безопасности Туркменистана.
Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел образцы экипировки для военнослужащих и сделал ряд замечаний.
"Современное военное обмундирование должно изготавливаться из высококачественного материала и полностью отвечать предъявляемым требованиям, в том числе климатическим условиям. Это касается как функциональности и удобства униформы с учетом ее предназначения, так и дизайна", – отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что государство будет и впредь уделять внимание вопросам модернизации материально-технической базы военных и правоохранительных органов, создания всех условий для службы и быта военнослужащих