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УзбПевец Жасур Умиров сел на 5 лет за изнасилование лицеистки
19:14 02.02.2021

Певец Жасур Умиров осужден на 5 лет по обвинению в изнасиловании
Суд признал певца Жасура Умирова виновным в изнасиловании учащейся лицея и приговорил к 5 годам лишения свободы. Еще два фигуранта дела осуждены на 1,5 года за укрывательство преступления и лжесвидетельство.

В Каттакурганском городском суде по уголовным делам 2 февраля завершилось рассмотрение уголовного дела по факту изнасилования 16-летней учащейся лицея в Самаркандской области, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме согласно требованию части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса (разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов, а также когда рассматриваются дела о половых преступлениях).

Суд назначил обвиняемым следующие сроки:

Певец Жасур Умиров признан виновным по части 1 статьи 118 (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего / наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет) и приговорен к 5 года лишения свободы. Хотя по итогам следствия прокуратура предъявляла артисту обвинение по пункту "а" части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование лица, заведомо для виновного, не достигшего 18 лет / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет).

А. З. Признан виновным по части 2 статьи 241 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления) и части 1 статьи 238 (лжесвидетельство, то есть заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего или заведомо ложное заключение эксперта, а равно заведомо неправильный перевод переводчиком с одного языка на другой при производстве дознания, предварительного следствия или в суде) УК и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Ш. К. признан виновным по аналогичным статьям (238 и 241 УК) и также приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

В начале сентября стало известно, что Жасур Умиров подозревается в изнасиловании 16-летней учащейся первого курса лицея Ш. в Самаркандской области. Сообщалось, что история произошла в июне 2020 года. Артист познакомился с девушкой через ее подругу, пригласил в дом, напоил алкоголем и вступил в половой контакт.

Сам певец заявлял, что не вступал в связь с девушкой, и предположил, что к этому причастны его друзья, которые в тот день также находились в доме. Кроме того, по словам певца, отец пострадавшей шантажировал его, требовал купить дом.

ОВД Каттакурганского района отказалось возбуждать уголовное дело "из-за отсутствия признаков преступления в действиях Ж. У. и других". После дополнительной доследственной проверки 9 октября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

Источник - gazeta.uz
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