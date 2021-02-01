Шефа управления образования Алматинской области Маю Омарову задержали за взятку 37 млн тг

20:44 02.02.2021

Главу управления образования Алматинской области задержали за взятку 37 млн тг



2 февраля 2021 года стало известно о задержании главы управления образования Алматинской области Майгуль Омаровой и директора регионального НПЦ информационных технологий в сфере образования Арапби Менлыбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый регион.



Кроме того, в деле фигурирует имя главного специалиста отдела капремонта и госзакупок управления образования Алматинской области Бакыт Абдолдановой.



Как пишет издание, 1 февраля 2021 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, подозреваемые получили взятку 37 650 000 тенге от представителя ИП за заключенные в октябре-ноябре 2020 года договоры государственных закупок способом из одного источника на поставку 2522 ноутбуков на общую сумму 406 миллионов тенге и беспрепятственную приемку поставленных ноутбуков, закупленных в рамках антикризисных мероприятий по борьбе с пандемией для дистанционного обучения в среднеобразовательных учреждениях Алматинской области.

Во время обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства в виде денег в сумме 37 450 000 тенге



Сейчас Омарова, Менлыбаев и Абдолданова содержатся в следственном изоляторе. В отношении задержанных ведется следствие по статье ст.366 ч.4 Уголовного кодекса.



Майгуль Омарова возглавила управление 11 февраля 2020 года.