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Судьба первой азиатской манекенщицы Аллы Ильчун
00:05 03.02.2021

Алла Ильчун: как посудомойка c казахскими корнями стала музой Кристиана Диора

Она стала первой манекенщицей в истории моды с азиатскими чертами лица, но никто не предполагал, что "восточная жемчужина" имеет русско-казахские корни.

Анна Залесская



Великий кутюрье Кристиан Диор называл Аллу Ильчун своим талисманом. Она стала первой манекенщицей в истории моды, сломавшей стереотипы и открывшей дорогу моделям с незападной внешностью. Она работала в доме Dior почти 20 лет с момента его основания и стала настоящей звездой, но ее происхождение долгое время оставалось тайной.

Из Харбина в Париж

Алла Ильчун родилась в Китае, поэтому многие считали ее китаянкой. Однако у девушки было совсем другое происхождение. Отец - ?уантхан Елшын, был казахским железнодорожником, мать - Тамара Михайлова, оперной певицей, аристократкой, дочерью русского генерала Михайлова.

После Октябрьской революции, потеряв все свои сбережения, семья решила уехать за границу. У них было китайское гражданство, но отец Аллы попал в ГУЛАГ, и добраться до столицы Франции удалось лишь Татьяне с дочерью. В Европе семье пришлось нелегко, мать пела в кабаре, а Алла устроилась работать посудомойкой в ресторане. Затем началась Вторая мировая война, во время которой Ильчун была членом французского партизанского сопротивления - медсестрой и связисткой.

О своем настоящем происхождении Алла Ильчун узнала лишь за два года до смерти. ?

Случайный кастинг и 20 лет работы моделью

В дом Dior Ильчун попала случайно. Одна из подруг девушки, учавствовавшая в модельных кастингах, взяла Аллу с собой. Сначала Алла ждала ее в холле, то и дело замечая любопытные оценивающие взгляды, а, когда ждать надоело, поднялась по лестнице, чтобы найти подругу. К Алле подошла незнакомая женщина и сказала, что ее хочет видеть Кристиан Диор. Ее нарядили в платье, надели шпильки, сделали высокий пучок и накрасили губы красной помадой. Несколько человек, похожих на обычных сотрудников, сняли мерки, а затем сказали, что девушка может идти. Через несколько дней в квартире Аллы раздался телефонный звонок, и секретарь сообщила: : "Мадемуазель, вы приняты!" Алла ничего не поняла, ведь она даже не видела господина Диора, но дама только весело рассмеялась, сказав, что Диор был среди сотрудников.

Позднее Кристиан Диор признавался, что выбор азиатской красавицы для него был непростым. Это был определенный вызов обществу. Был ли выбор случайным? Конечно, нет. Маэстро рисковал, но риск оказался оправдан. Хрупкая, женственная, с талией 47 см и азиатскими чертами лица, она стала для него счастливым талисманом. Каждый показ с ее участием ждал небывалый успех, а наряды, демонстрируемые Аллой Ильчун, звезды готовы были скупать сразу после ухода модели за кулисы. Ей довелось стать одним из символов эпохи New Look, когда после войны Кристиан Диор решил вернуть женщинам элегантность. Наряды, которые демонстрировала Алла, покупали принцесса Маргарет, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и многие другие. После ухода Кристиана Диора, пост главного дизайнера занял помощник, молодой и талантливый дизайнер Ив Сен Лоран. Его работа в доме Dior продлилась недолго и вскоре он создал свой собственный модный дом.

С момента основания Ives Saint Laurent Алла стала азиатским лицом дома и проработала с модельером 10 лет. У нее была своя роль - представительницы другой культуры, в чертах которой было отражение загадочного Востока. Необычная внешность Аллы в то время очаровала многих, и женщины стали подражать манекенщице, пытаясь копировать длинные стрелки на веках. Мода на них актуальна и сегодня, но мало кто знает, что образ "кошачьих глаз" подарила миру первая азиатская красавица.

Алла была замужем дважды и родила двух сыновей. Первым супругом был штатный фотограф модного дома Dior Майк де Дюльмен, вторым - российский фотограф Игорь Мухин. Алла Ильчун закончила модельную карьеру, когда стала замечать признаки возраста. Она хотела остаться в памяти молодой и красивой, поэтому после ухода вела закрытый образ жизни и больше не участвовала в фотосессиях.

Аллы Ильчун нет уже больше 30 лет. Ее история могла так и остаться тайной, если бы несколько лет назад в одном из антикварных магазинов Парижа ее портрет не увидел Берлин Иришев, казахский дипломат и экономист. Узнав на портрете Аллу, он выкупил картину, а чуть позже привез ее в Казахстан. Берлин Иришев разыскал сына модели Марка, и вместе с творческой командой была восстановлена биография Аллы Ильчун, в результате чего вышла книга-биография "Муза Dior" и документальный фильм "Алла - жемчужина Востока от Dior".

Источник - goodhouse.ru
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