|Обнародован предварительный список нового КырПравительства
00:13 03.02.2021
Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины
2 февраля 2021 - Оксана Гут
Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины
Два вице-премьера, 14 министерств и два из них возглавят женщины - депутаты Жогорку Кенеша утверждают новый состав и структуру правительства.
Сегодня, 2 февраля, проходит заседание Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР.
Депутат ЖК Дастан Бекешев опубликовал в соцсетях список министерств и их предполагаемых руководителей.
Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины
Согласно документу,
премьер-министр Улукбек Марипов
первый вице-премьер-министр Артем Новиков
министр экономики и финансов (вице-премьер) Улукбек Кармышаков
руководитель аппарата правительства Жениш Асанкулов
министр обороны Таалайбек Омуралиев
министр иностранных дел Руслан Казакбаев
министр юстиции Асель Чынбаева
министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев
министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев
министр культуры, молодежи, информации и спорта Кайрат Иманалиев
министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев
министр внутренних дел Улан Ниязбеков
министр транспорта, архитектуры и коммуникаций Гульмира Абдралиева
министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев
министр сельского, водного хозяйства и регионального развития Аскарбек Джаныбеков
председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
"Почти полгода уйдет лишь на то, чтоб все министерства заработали в полной мере после рисований структуры правительства. Так было, есть и будет", - прокомментировал изменения в структуре кабмина Дастан Бекешев.