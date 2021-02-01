Обнародован предварительный список нового КырПравительства

00:13 03.02.2021

Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины

2 февраля 2021 - Оксана Гут



Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины



Два вице-премьера, 14 министерств и два из них возглавят женщины - депутаты Жогорку Кенеша утверждают новый состав и структуру правительства.



Сегодня, 2 февраля, проходит заседание Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР.



Депутат ЖК Дастан Бекешев опубликовал в соцсетях список министерств и их предполагаемых руководителей.



Новый кабмин: 2 вице-премьера, 14 министерств, два из них возглавят женщины



Согласно документу,



премьер-министр Улукбек Марипов

первый вице-премьер-министр Артем Новиков

министр экономики и финансов (вице-премьер) Улукбек Кармышаков

руководитель аппарата правительства Жениш Асанкулов

министр обороны Таалайбек Омуралиев

министр иностранных дел Руслан Казакбаев

министр юстиции Асель Чынбаева

министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев

министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев

министр культуры, молодежи, информации и спорта Кайрат Иманалиев

министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев

министр внутренних дел Улан Ниязбеков

министр транспорта, архитектуры и коммуникаций Гульмира Абдралиева

министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев

министр сельского, водного хозяйства и регионального развития Аскарбек Джаныбеков

председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

"Почти полгода уйдет лишь на то, чтоб все министерства заработали в полной мере после рисований структуры правительства. Так было, есть и будет", - прокомментировал изменения в структуре кабмина Дастан Бекешев.