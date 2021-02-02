 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай отказывается от претензий на мировое господство, - В.Скосырев
00:17 03.02.2021

Пекин предложил Вашингтону путь к нормализации отношений
Владимир Скосырев
2.02.21

Ян Цзечи подтвердил желание Пекина жить
в согласии с Вашингтоном. Китай все-таки заставил Соединенные Штаты вступить в диалог. Раньше за кулисами обсуждалась возможность поездки члена Политбюро КПК Ян Цзечи за океан. Команда Джозефа Байдена к этому не готова. Тогда Ян рассказал о стремлении Пекина нормализовать отношения в обращении к влиятельной неправительственной консультативной организации в Вашингтоне. Китай, заявил оратор, не оспаривает доминирующую роль Америки, не намерен делить с нею сферы влияния и не навязывает никому свою модель развития. Но для того чтобы вернуть двусторонние связи в прежнее русло, США должны прекратить вмешательство в дела КНР.
Китай хочет взаимодействовать с США ради того, чтобы установить с ними отношения, лишенные конфликтов, конфронтации, основанные на взаимном уважении и взаимной выгоде.

Ведь Китай не собирается вытеснять Америку с пьедестала самой могущественной державы планеты. Китай и США могут вместе достичь великих свершений, подчеркивает государственный китайский телеканал CGTN, излагая выступление члена верховного ареопага Коммунистической партии. Ян, как следует из этого комментария, ничего сенсационного не сказал. Китай в течение многих лет посылал тот же самый месседж Америке. Но ястребиная администрация экс-президента Дональда Трампа пыталась столкнуть отношения двух держав с рельсов и начать холодную войну.

Трамп больше не хозяин Белого дома. "Не настала ли пора вымести оттуда его наследие и начать выстраивать новые связи?" – задается вопросом автор комментария. Увы, на этом пути есть серьезные преграды. США должны уважать красные линии, которые Китай никому не позволяет пересекать. Он не потерпит вмешательства в дела Тибета, Синьцзяна, Гонконга. Еще одна красная линия – это поощрение Тайваня к провозглашению независимости. Китай применит все необходимые средства, чтобы этого не допустить. Из закона, одобренного еще в первом десятилетии нынешнего века, вытекает, что речь идет об использовании военной силы.

Помимо этих четырех постулатов, Ян выдвинул еще три требования. Американцам следует согласиться на возобновление нормальных дипломатических и коммерческих связей, обращаться справедливо с китайскими бизнесменами и перестать подвергать гонениям китайских студентов, которые учатся в США. Так о чем в первую очередь свидетельствует послание Пекина – о готовности к примирению или приверженности жесткой позиции?

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Желание иметь хорошие отношения с США у Китая не исчезало никогда. Более того, это лейтмотив китайской внешней политики всего ХХ века, в том числе когда у власти была партия Гоминьдан. Исключением были 50–60-е годы, эпоха Мао Цзэдуна. А когда лидером государства стал Си Цзиньпин, он выдвинул концепцию отношений между большими государствами нового типа. Эта концепция была обращена прежде всего к США. Она провозглашала принципы взаимного уважения, сотрудничества. Так что заявленное ныне Пекином желание жить в согласии с США – это продолжение его традиционной политики".

Другой вопрос, что произойдет к 2030 году, когда, по прогнозам многих экспертов, Китай обойдет США по объему экономики. "Пока Китай следует своим старым постулатам, повторяя, что никогда не станет гегемоном и никогда не совершит агрессию против других стран. Но экономическая мощь даст ему новые инструменты для политического влияния на мир. Тем не менее Пекин не пойдет по стопам США и не будет сколачивать военные альянсы для того, чтобы обеспечить свое доминирование", – полагает Ломанов.

Обозреватели в Японии, Южной Корее, Гонконге, однако, утверждают, что, хотя Китай стремится к перезагрузке отношений, Вашингтон настроен против возвращения к отношениям, существовавшим до Трампа. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Китай представляет самую заметную угрозу для американских интересов. Как отмечает газета South China Morning Post, новая администрация США подтвердила жесткий курс по отношению к Китаю, но не одобрила тактику Трампа.

Источник - ng.ru
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