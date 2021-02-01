В мире нарастает параллельная пандемия психических расстройств, - "НГ"

00:18 03.02.2021

Волны карантина разрушают душевное здоровье

Елизавета Алексеева

2.0.21



Восьмилетней Элис Уилкинсон из Манчестера бороться с депрессией от онлайн-обучения помогает ее кот Фредди.

Карантинные меры из-за продолжающейся пандемии коронавируса то ослабляются, то ужесточаются, и это не может не отражаться на психике. Директор Европейского бюро ВОЗ Ганс-Генри Клюге констатировал разрастание "параллельной" пандемии тревожных расстройств, которая охватила даже 20% медиков. Он раскритиковал быструю смену ужесточения и ослабления карантинных мер, вызванных коронавирусом, и призвал ускорить вакцинацию.

Вследствие пандемии половина молодых людей мира от 18 до 29 лет страдают от депрессии и тревожных расстройств, а среди медицинских работников этот показатель достигает 20%. Такие данные цитирует пресс-служба Евробюро ВОЗ со ссылкой на данные Международной организации труда.



"Нарушения психического здоровья приобрели масштаб еще одной, параллельной, пандемии, и ВОЗ-Европа намерена решать эту проблему через новую Коалицию по охране психического здоровья, которая будет наращивать поддержку, в том числе посредством выработки рекомендаций и руководящих принципов для каждой страны", – заявил Ганс-Генри Клюге.



Он отметил, что бремя психических заболеваний растет не только среди тех, кто и ранее относился к группе риска, но и среди тех, кто никогда не обращался за помощью для защиты своего психического здоровья.



Клюге подчеркнул, что вакцинацию начали 35 стран в Европейском регионе, уже введено 25 млн доз вакцины. По его словам, это дает надежду: "Монументальное начинание поможет снять нагрузку с наших систем здравоохранения и, несомненно, спасти немало человеческих жизней".



Однако темпы распространения COVID-19 остаются высокими и возникают новые штаммы вируса. Поэтому задача по обеспечению вакцинами приоритетных групп населения становится еще более важной. Но надежды на быстрое производство и справедливое распределение вакцин осуществляются не так быстро, как хотелось бы, отметил Клюге.



Вирус уже стал причиной смерти более 700 тыс. жителей Европы, нанес жестокий удар по экономике, психическому здоровью, образованию, личной жизни, профессиональной деятельности, взаимоотношениям.



"Мы не должны забывать урок, за который заплатили такую высокую цену: быстрое чередование ужесточения и ослабления карантинных мер оказалось плохой стратегией. Наиболее эффективным вариантом, позволяющим спасти экономику и свести к минимуму негативные последствия, остается введение и постепенная отмена мер, основанных на эпидемиологических критериях. Наш подход должен быть взвешенным и осмотрительным", – указал Ганс-Генри Клюге.



Об ухудшении психического здоровья детей свидетельствуют и результаты исследования, заказанного Национальной службой здравоохранения Британии (NHS). Показатели психического здоровья заметно ухудшились по сравнению с 2017 годом.



Тогда психические расстройства наблюдались у одного из девяти детей. К июлю 2020 года, после первого карантина, такие расстройства были выявлены у одного ребенка из шести. Среди мальчиков процент детей с расстройствами вырос с 11% в 2017 году до 16% в 2020 году, а среди девочек – с 10 до 15%.



Детей больше всего беспокоили тоска по школе и друзьям и страх, что их друзья и родственники могут заразиться коронавирусом. Четверть опрошенных жаловались на проблемы со сном.



Особенно уязвимыми во время пандемии оказались подростки. До 50% старшеклассников сказали, что меньше удовлетворены своей жизнью со времени введения ограничений. Однако, по словам автора исследования из Оксфордского университета, детского психиатра Мины Фазел, треть подростков ответили, что их жизнь улучшилась в связи с ограничениями. "Похоже, чем старше школьник, тем более негативное влияние на него оказывают карантинные меры", – констатировала профессор Фазел.



Хелен Вестерман из благотворительной организации Childline рассказывает о значительном росте числа звонков на линию помощи ее организации от детей, испытывающих тревожность и депрессию. "Потенциально у нас на руках целое поколение, чье психическое здоровье подорвано эпидемией", – говорит она.